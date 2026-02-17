"NIJE ZAVRŠIO FAKULTET, ALI JE MISTERIOZNO POSTAO PROFESOR U PRESTIŽNOJ ŠKOLI" Mihailo Savić o Epstajnu: "Imao je jaka politička leđa zbog kojih je bio na vrhu"
Administracija američkog predsednika Donalda Trampa optužena je da namerno stvara zabunu, nakon što je objavila spisak stotina imena pomenutih u dosijeima Epstajna.
Pismo koje je državna tužiteljka Pam Bondi poslala Kongresu tokom vikenda sadržalo je spisak istaknutih političara i poznatih ličnosti, uz napomenu da samo pominjanje u dokumentima ne podrazumeva nikakvu krivicu, prenosi Skaj Njuz.
Više o ovoj temi, za Kurir televiziju, govorio je Mihailo Savić, analitičar za međunarodne odnose.
- Dosijei sadrže uznemirujuće i verodostojne dokaze o sistematskom seksualnom zlostavljanju, trgovini ljudima i eksploataciji žena i devojčica, što eksperti Ujedinjenih nacija mogu okarakterisati kao zločine protiv čovečnosti. Epstajn nije završio univerzitet, ali je misteriozno postao profesor u prestižnoj Dalton školi, zahvaljujući povezivanju sa uticajnim ljudima poput Donalda Bara, koji je radio za CIA i bio otac Vilijama Bara, glavnog tužioca SAD-a u administraciji Donalda Trampa tokom Epstajnovih kasnijih suđenja - rekao je Savić.
Epstajnova karijera pre popularnosti po kriminalnim delima
Savić je dodao da je Epstajn u bankarskoj karijeri iskoristio svoje pozicije i veze da manipuliše situacijama među uticajnim klijentima.
- Nakon škole, Epstajn je radio u jednoj od najpoznatijih banaka koja se urušila 2007. godine zbog finansijske krize. Tu je, prema unutrašnjoj istrazi, koristio insajder trejding i iskorišćavao sram bogatih klijenata kako bi kontrolisao situacije. Njegove veze omogućile su mu da stupi u kontakt sa najpoznatijim trgovcima naoružanjem i bogatim klijentima. Sve ukazuje da je Epstajn imao snažnu zaštitu i politička leđa koja su mu omogućila da dosegne vrh.
Epstajnova smrt i kontroverze oko nje
Nadovezao se da sve ove činjenice ukazuju na sumnjive okolnosti njegove smrti.
- Epstajn je 2019. godine pronađen mrtav u svojoj ćeliji, navodno izvršivši samoubistvo. Postoje brojne kontroverze - video nadzor nije radio, a njegova ćelija nije bila pokrivena u trenutku smrti. Takođe, sredstvo kojim se obesio nije dokumentovano u zvaničnom izveštaju FBI-a. Ranije je već bio u zatvoru 2008. i 2009. i iz njegovih mejlova vidi se da se nije kajao zbog svojih dela - objasnio je Savić.
Ključni elementi koji ovo delo čine složenim
- Ključni elementi uključuju vezu sa uticajnim ljudima i institucijama, njegovo manipulativno ponašanje, ozbiljne optužbe za kriminal i seksualna dela, te misteriozne okolnosti njegove smrti koje i dalje izazivaju kontroverze i spekulacije.
