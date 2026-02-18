Slušaj vest

Protestom u zapadnom Iranu sinoć je obeleženo 40 dana od početka smrtonosnog obračuna iranskih vlasti sa antivladinim demonstracijama koje su zahvatile zemlju ranije ove godine. Aktivisti kažu da je u obračunu ubijeno najmanje 6.000 ljudi.

BBC Verifi je potvrdio autentičnost dva snimka sa protesta u gradu Abdanan, u provinciji Ilam, blizu granice sa Irakom.

Na snimcima se vidi oko 100 demonstranata okupljenih na kružnom toku, kako dižu pesnice u vazduh i skandiraju „Smrt Hamneiju“, referenca na iranskog vrhovnog vođu Alija Hamneija. Neki vozači su trubili demonstrantima.

Detalji na snimku se podudaraju sa javno dostupnim fotografijama

Lokacija je potvrđena upoređivanjem detalja na snimku, kao što su izlozi prodavnica i raspored zgrada, sa javno dostupnim fotografijama. Analiza je pokazala da se radi o raskrsnici ulica Ist Vali Asr i Šahid Motahari. Protest je očigledno snimljen sinoć.

Jedan od snimaka je označen vodenim žigom sa jučerašnjim datumom prema iranskom solarnom hidžri kalendaru. Pretragom snimka nisu pronađeni dokazi da je snimak prethodno objavljen na mreži, a suvi vremenski uslovi na snimku podudaraju se sa lokalnim vremenskim izveštajima.