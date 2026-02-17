Slušaj vest

Ugledni francuski obaveštajni portal Intelligence Online objavio je informacije da Ukrajina koristi tajnu, mešovitu eskadrilu lovaca F-16 za odbranu vazdušnog prostora iznad Kijeva.

Ova jedinica, prema njihovim rečima, sastoji se ne samo od Ukrajinaca, već i od iskusnih borbenih veterana iz Sjedinjenih Država i Holandije.

Tajna međunarodna jedinica iznad Kijeva

Prema izveštaju, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je poslednjih nedelja tiho formiralo međunarodnu eskadrilu za upravljanje novopristiglim F-16. Jedinica je brzo preuzela centralnu ulogu u protivvazdušnoj odbrani Kijevskog regiona, koji je redovna meta ruskih raketnih i dronova.

Ono što ovu eskadrilu čini posebnom jeste status stranih pilota.

Za razliku od ukrajinskih pilota koji su integrisani u klasični vojni lanac komandovanja, zapadni veterani – koji više nisu aktivni članovi svojih nacionalnih vojski – rade po privremenim ugovorima.

1/5 Vidi galeriju F-16 Foto: Shutterstock, /IPA / Sipa Press / Profimedia, AP/Mindaugas Kulbis

Njihov status je sličan statusu „specijalizovanih izvođača radova“. To su šestomesečne rotacije koje se mogu obnoviti u skladu sa operativnim potrebama. Iako iza sebe imaju bogate vojne karijere, ovi piloti nemaju zvanične činove u ukrajinskoj hijerarhiji i ne pojavljuju se na javno dostupnim spiskovima osoblja.

Ključna uloga u protivvazdušnoj odbrani

Eskadrila je skoro svakodnevno angažovana u strateškim misijama protivvazdušne odbrane. Njihov primarni cilj je presretanje krstarećih raketa – posebno tipova Kalibr i H-101 – kao i dronova Geran-5 koji ciljaju energetsku infrastrukturu i urbane centre.

1/5 Vidi galeriju Ukrajinski F-16 obara rusku krstareću raketu Foto: Printscreen/X

Avioni F-16 se često koriste za patrole, posebno noću, kako bi se maksimizirala radarska pokrivenost i mogućnost brzog reagovanja na nebu zasićenom signalima i elektronskim ometanjem.

Napredna zapadna tehnologija i iskustvo veterana

Doprinos zapadnih veterana smatra se najvažnijim u segmentu korišćenja visokotehnoloških senzora. U srcu sistema je ciljački pod „Snajper“ kompanije Lokid Martin. To je visokoprecizni elektrooptički i infracrveni sistem koji se koristi za identifikaciju na velikim daljinama, praćenje brzih ciljeva i delovanje u lošim vremenskim uslovima.

1/2 Vidi galeriju E, OVO JE SELFI: Pilot F-16 slikao sebe kako upravlja avionom na 9,000 metara visine! Foto: Facebook

Izvori bliski Generalštabu kažu da su ukrajinske posade savladale osnove ove tehnologije, ali im nedostaje stručnost koja dolazi sa godinama obuke na ovoj vrsti zapadnog sistema, a koju veterani donose sa sobom.