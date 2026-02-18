"Hiljade ukrajinske dece je i dalje u zarobljeništvu Rusije i svakodnevno postaju žrtve njenih zločina", tvrdi predsednik Ukrajine
"DO SADA IZ RUSIJE VRAĆENO 2.000 UKRAJINSKE DECE": Zelenski zahvalan za povratak mališana iz Rusije (VIDEO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je do danas vraćeno u zemlju 2.000 ukrajinske dece koju je Rusija držala u zarobljeništvu.
"Svaki od ovih povrataka je omogućen zahvaljujući svakodnevnim naporima našeg naroda, organizacija civilnog društva i naših međunarodnih partnera. Zahvalni smo svima koji su doprineli ovoj borbi za budućnost naše dece, naše zemlje i celog slobodnog sveta", napisao je danas Zelenski na platformi Iks (X).
Predsednik Ukrajine je dodao da je put do povratka sve dece dug i težak.
"Hiljade ukrajinske dece je i dalje u zarobljeništvu Rusije i svakodnevno postaju žrtve njenih zločina", dodao je Zelenski.
