Ukrajinska protivvazdušna odbrana saopštila je da je presrela rusku hipersoničnu raketu 3M22 "Cirkon" iznad Kijeva, preneli su danas ukrajinski mediji na društvenim mrežama.

Ukrajinska vojska navodi da je ranije oborila jednu od ovih raketa, ali je prvi put objavljen video koji prikazuje to presretanje.

Raketa 3M22 Cirkon (NATO oznaka SS-N-33) je jedna od tri hipersonična projektila za koje Rusija tvrdi da ih je praktično nemoguće presreti.

Dok "Cirkon" može dostići veliku brzinu u fazi krstarenja, ta brzina može da bude sporija u završnoj fazi, što ga čini ranjivim na moderne sisteme protivraketne odbrane, kao što su Patriot ili evropski sistem SAMP/T.

Ukrajinska vojska je navela da je putanja rakete predvidljivija nego što je najavljeno, uprkos ruskim tvrdnjama o njenoj brzoj promeni putanje i brzini.

(Kurir.rs/Beta)

