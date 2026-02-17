Slušaj vest

Južna komanda Sjedinjenih Američkih Država (Southcom), na čijem čelu je general Fransis Donovan, saopštila je da je udarna grupa Southern Spear izvela tri smrtonosna kinetička udara na tri plovila kojima upravljaju organizacije označene kao terorističke.

"Obaveštajne informacije su potvrdile da su plovila prolazila poznatim rutama narko-trafikinga i bila uključena u operacije usmerene protiv krijumčarenja narkotika.

Tokom akcija poginulo je jedanaest muških narko-terorista: četiri na prvom plovilu u Istočnom Pacifiku, četiri na drugom plovilu u Istočnom Pacifiku i tri na trećem plovilu u Karibima. Nijedna američka vojna snaga nije povređena", navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/P.V.)

