EVROPSKA KOMISIJA FINALIZUJE ZAJAM KIJEVU OD 90 MILIONA EVRA: Olakašaćemo brzu isplatu
Evropska komisija planira da sledeće nedelje finalizuje pravne procedure za zajam Kijevu od 90 milijardi evra, izjavio je u Briselu evropski komesar za ekonomiju Valdis Dombrovskis, preneo je danas pariski list Mond.
Posle pozitivnog glasanja Evropskog parlamenta i uz podršku kiparskog predsedavanja Savetom EU, Evropska komisija ima za cilj da završi zakonodavni proces sledeće nedelje, rekao je Dombrovskis.
"Istovremeno, sarađujemo sa ukrajinskim vlastima kako bismo olakšali brzu isplatu nakon što se zakonodavni proces završi, i pripremamo finansijsku strategiju i uslove za to finansiranje", dodao je evropski komesar.
Evropski poslanici su na plenarnoj sednici u Strazburu 11. februara odobrili zajam Ukrajini od 90 milijardi evra za period 2026-2027.
(Kurir.rs/Beta)