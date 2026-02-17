Slušaj vest

Evropska komisija planira da sledeće nedelje finalizuje pravne procedure za zajam Kijevu od 90 milijardi evra, izjavio je u Briselu evropski komesar za ekonomiju Valdis Dombrovskis, preneo je danas pariski list Mond.

Posle pozitivnog glasanja Evropskog parlamenta i uz podršku kiparskog predsedavanja Savetom EU, Evropska komisija ima za cilj da završi zakonodavni proces sledeće nedelje, rekao je Dombrovskis.

"Istovremeno, sarađujemo sa ukrajinskim vlastima kako bismo olakšali brzu isplatu nakon što se zakonodavni proces završi, i pripremamo finansijsku strategiju i uslove za to finansiranje", dodao je evropski komesar.

Evropski poslanici su na plenarnoj sednici u Strazburu 11. februara odobrili zajam Ukrajini od 90 milijardi evra za period 2026-2027.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlaneta"UNIŠTILI SMO HIPERSONIČNI CIRKON IZNAD KIJEVA! EVO I SNIMKA!" Ukrajinci se pohvalili pogotkom "neuhvatljive" ruske rakete (VIDEO)
cirkon lansiranje.jpg
PlanetaFRANCUSKI OBAVEŠTAJCI OTKRILI STROGO ČUVANU TAJNU: Evo ko upravlja mešovitom eskadrilom lovaca F-16 iznad Kijeva!
profimedia0197015522.jpg
Planeta"DUHOVI" IZVELI UDARE NA RUSKE CILJEVE NA KRIMU: "Oprema koja vredi milione sada se pretvara u otpad" (VIDEO)
Ukrajina Rusija.jpg
Planeta"DALEKO SU RUSI I UKRAJINCI OD REŠENJA": Njujork tajms o trenutnoj situaciji; Pogledajte putanju kojom su Rusi leteli 9 sati do Švajcarske! (VIDEO, FOTO)
mapa.jpg