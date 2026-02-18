MOGUĆE JE DA JE BILO MALOLETNIH

Najmanje pet osoba je poginulo, a četiri su lakše povređene u požaru koji je izbio u stambenoj zgradi u Kataloniji, na severoistoku Španije, saopštili su regionalni vatrogasci.

Prema navodima španske novinske agencije EFE, koja se poziva na izvore iz vatrogasne službe, vlasti veruju da su svi stradali mlade osobe, a moguće je da su neki bili i maloletni.

Požar je izbio u ostavi petospratne zgrade u Manljeuu, gradu od oko 21.000 stanovnika u oblasti Osona, severno od Barselone, navodi se u saopštenju vatrogasaca.

Iz za sada nepoznatih razloga, žrtve nisu uspele da izađu iz prostorije u kojoj je požar izbio. Katalonska policija pokrenula je istragu o uzroku požara.