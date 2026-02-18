Slušaj vest

Ukrajinski narod će na referendumu odbaciti mirovni sporazum ako on podrazumeva predaju Donbasa Rusiji. I verovatno će podržati zamrzavanje trenutne linije fronta.

Ovo mišljenje je izrazio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiu intervjuu za Aksios, prenosi Ukrinform.

Glavno sporno pitanje je kontrola nad Donbasom, čijih je oko 10 odsto još uvek pod ukrajinskom kontrolom.

Zelenski je rekao da je spreman da razgovara o pitanju povlačenja Oružanih snaga Ukrajine iz Donbasa, ali da istovremeno Rusija mora da povuče svoje trupe na istu udaljenost, a takođe je odbacio i ruske pretenzije na suverenitet nad ovom teritorijom.

Zelenski je izjavio da su tokom prethodne, druge runde pregovora, ruski predstavnici obećali da će se konsultovati sa Moskvom i vratiti se sa detaljnim stavom o teritorijalnom pitanju.

Ukrajinski predsednik je napomenuo da su se Vašington i Kijev složili da svaki sporazum treba da bude iznet na referendum ukrajinskog naroda. Istovremeno, izrazio je mišljenje da ako sporazum predviđa da se ukrajinska strana „jednostavno povuče iz Donbasa“, žrtvujući suverenitet i državljanstvo ljudi koji tamo žive, društvo to ne bi podržalo.

„Emocionalno, ljudi nikada neće oprostiti ovo. Nikada. Neće oprostiti... meni, neće oprostiti SAD“, rekao je Zelenski, dodajući da Ukrajinci „ne mogu da razumeju zašto“ se od njih traži da se odreknu ovih teritorija.

„Ovo je deo naše zemlje, svi ovi građani, zastava, zemlja“, naglasio je Zelenski.

Ako sporazum jednostavno zamrzne trenutnu liniju fronta u Donbasu, kao što je planirano u druga dva regiona gde se vode borbe, Zelenski veruje da će ukrajinski narod to prihvatiti.

„Mislim da ako u dokument uključimo... da ostanemo tamo gde jesmo, na liniji kontakta, onda će ljudi to podržati na referendumu. To je moje mišljenje“, rekao je on.