Američki predsednik Donald Tramp odlaže glasanje o dvostranačkom zakonu kojim bi se pooštrile sankcije usmerene na ruski energetski sektor, upozorila su dva visoka demokratska senatora, izveštava Yahoo News.

Govoreći u Kijevu posle vikenda provedenog na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, senator Ričard Blumental je rekao da će mere sankcija koje je predložio sa senatorom Lindzijem Grejamom izvršiti „izvestan ekonomski pritisak“ na ruskog predsednika Vladimira Putina dok se ove nedelje u Ženevi nastavljaju razgovori između Kijeva i Moskve, uz posredovanje SAD.

„Potreban je dodatni pritisak“

Postojeće američke i evropske sankcije su nedavno počele da ograničavaju rusku proizvodnju nafte, ali Blumental smatra da je potreban dodatni pritisak. Dodao je da mu je lider republikanske većine u Senatu Džon Tjun obećao da će se o predlogu glasati pre kraja ove sednice Kongresa.

Prema Blumentalu, jedina prepreka je Tramp. „Čekamo zeleno svetlo, a on toliko okleva da se svakome ko ga prati vrti u glavi“, rekao je.

Istovremeno, administracija napreduje u suzbijanju ruske „flote u senci“ – tankera koji izbegavaju sankcije – rekao je senator Šeldon Vajthaus. Dodao je da su nedavne američke intervencije u blizini Venecuele pokazale da je američka vojska spremna da zapleni dodatne brodove ako je potrebno.