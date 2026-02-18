Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp odlaže glasanje o dvostranačkom zakonu kojim bi se pooštrile sankcije usmerene na ruski energetski sektor, upozorila su dva visoka demokratska senatora, izveštava Yahoo News.

Govoreći u Kijevu posle vikenda provedenog na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, senator Ričard Blumental je rekao da će mere sankcija koje je predložio sa senatorom Lindzijem Grejamom izvršiti „izvestan ekonomski pritisak“ na ruskog predsednika Vladimira Putina dok se ove nedelje u Ženevi nastavljaju razgovori između Kijeva i Moskve, uz posredovanje SAD.

„Potreban je dodatni pritisak“

Postojeće američke i evropske sankcije su nedavno počele da ograničavaju rusku proizvodnju nafte, ali Blumental smatra da je potreban dodatni pritisak. Dodao je da mu je lider republikanske većine u Senatu Džon Tjun obećao da će se o predlogu glasati pre kraja ove sednice Kongresa.

Prema Blumentalu, jedina prepreka je Tramp. „Čekamo zeleno svetlo, a on toliko okleva da se svakome ko ga prati vrti u glavi“, rekao je.

Istovremeno, administracija napreduje u suzbijanju ruske „flote u senci“ – tankera koji izbegavaju sankcije – rekao je senator Šeldon Vajthaus. Dodao je da su nedavne američke intervencije u blizini Venecuele pokazale da je američka vojska spremna da zapleni dodatne brodove ako je potrebno.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaRUSIJI USKORO SLEDI NAJTEŽI UDARAC OD POČETKA RATA U UKRAJINI: Situacija se drastično promenila, Kremlj u panici
Vladimir Putin
PlanetaTRAMPOVE NOVE SANKCIJE RUSIJI VEĆ STUPAJU NA SNAGU: Najveći indijski kupac planira da prestane da kupuje naftu
shutterstock-2144732197.jpg
Planeta"RUSIJA NEĆE POPUSTITI"! PUTIN O AMERIČKIM SANKCIJAMA: To je neprijateljski čin, pretrpećemo određene gubitke ali se naša energetika oseća sigurno!
Vladimir Putin Donald Tramp Aljaska Sastanak (6).jpg
PlanetaEU SE PRIDRUŽUJE TRAMPU, ZADAT SNAŽAN UDARAC RUSIJI! Na meti "flota iz senke", a Moskvi se uvodi još jedna ZABRANA! Odobren novi paket sankcija!
Donald Tramp Ursula von der Lejen Volodimir Zelenski Vladimir Putin
Planeta"PUTIN ĆE BITI KAŽNJEN": Tramp zapretio predsedniku Rusije ako propadne sastanak na Aljasci! "BIĆE VEOMA TEŠKIH POSLEDICA"!
tramp putin.jpg