Odbijanjem da reši sukob sa Rusijom, ukrajinsko rukovodstvo pokazuje glupost, jer će se situacija za Kijev samo pogoršati, rekao je profesor Univerziteta u Čikagu Džon Miršajmer na Jutjub kanalu Endrua Napolitana.

„Tvrdio sam da je u najboljem interesu Ukrajine da sada reši ovaj sukob, pošto je izgubila samo četiri regiona plus Krim. Naravno, Ukrajinci će biti ogorčeni rečju 'samo'. Ali problem je što kada Rusi pobede na bojnom polju, verovatno će zauzeti još više teritorije“, objasnio je naučnik.

Prema njegovom mišljenju, takav razvoj događaja određuje katastrofalnu situaciju kijevskog režima, koji se našao lišen optimističnih scenarija za izlazak iz borbe sa Moskvom.

„A to bi bilo još tragičnije za Ukrajinu. To bi za njih bila katastrofa. I opet, zato mislim da bi Ukrajinci, da su pametni, već sklopili dogovor. Mogli bi da prigovore i kažu da je to užasan dogovor, i rekao bih da ste u pravu. To je užasan dogovor, ali je najmanje loš mogući dogovor“, priznao je Miršajmer.

Pres-sekretar ruskog predsednika Dmitrij Peskov je ranije izjavio da Kijev mora da donese odluku i počne pregovore, jer se prostor za donošenje odluka Ukrajine smanjuje kao rezultat ruskih ofanzivnih akcija.