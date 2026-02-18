Slušaj vest

Isplivao novi spisao od 300 imena iz tajnih arhiva Epstajna. Od predsednika i prinčeva, do holivudskih ikona i naučnika. Analitičar Saša Borojević govorio je o globalnim moćnicima koji su posećivali "Ostrvo greha" u emisiji "Redakcija".

- Ovi dokumenti su sada samo zvanični izvori, a Vikiliks je to objavio još ranije, međutim, optužili su za to teoretičare zavere. Govorili su da su to idioti, da hormon ubijene dece Adrenohrom ne postoji.

Sad kad su se pojavile zvanične verzije, imamo prikrivena imena. Uvek se pitamo zašto su neki cenzurisani a neki ne. Zašto se vidi ime Mila Đukanovića, Borisa Nikolića, a ne vidi se Hilari Klinton, Džon Bodesta.

Saša Borojević Foto: Kurir Televizija

Borojević tvrdi da su deca postala resurs, te da je u Ukrajini postojalo na hiljade surogat majki koje su rađale decu poručiocima:

- Poručioci su bili laboratorije koje su proizvodile adrenohrom, hormon mladosti. Hormon mladosti se dobija mučenjem ličnosti i tako se izluči hormon iz nadbubrežne žlezde. Ta bočica košta preko 100.000 dolara. Zato je to postao unosan biznis.

Mene zabrinjava i činjenica da je nestalo čak 250.000 matičnih ćelija iz Srbije, iz švajcarske kompanije "Krio sejv". Kompanija je prodata Poljskoj, a Poljska je prodala, gle čuda, Ukrajini. Rusija je u Ukrajini pronašla laboratorije koje se bave proizvodnjom ovog hormona.

U termosu prenošeni embrioni

Dodaje i da su mnoge klinike za vantelesnu oplodnju uključene u šverc embriona.

- Kada je zamrznut embrion prilikom veštačke oplodnje, vi dobijete papir u kom piše da ukoliko se ne pojavite za godinu dana, oni imaju pravo da to unište. Vi ne dobijete dokaz o tom uništenju, ali dobijete vest da je Mađarski doktor u termosu na granici Srbije i Mađarske u termosu nosio zamrznute embrione - kaže Borojević i objašnjava:

- Nije teško shvatiti da je Bajdenov sin bio u Ukrajini i da je najveća trgovina organima išla preko Ukrajine. Ovaj rat koji sada vidimo u Rusiji i Ukrajini je zapravo čišćenje jedne crne slike. Nažalost, cela planeta je postala Epstajn ostrvo.

U Londonu godišnje nestane 77.000 dece. Taj grad ima 10 miliona stanovnika. Borojević kaže da godišnje, po proceni Ujedinjenih nacija, nestane 7 miliona dece u svetu.

- Moramo da shvatimo da su deca postala resurs koja su upala u mrežu svih mogućih mobilnih operatera i mreža. U dokumentima Vikiliksa se nalazi Džon Podesta, čovek koji je najviše trgovao hormonom, a znate ko je napravio "Amber alert", pa on.

Mosad i CIA?

Borojević kaže da je postojala trka ko će pre objaviti dokumente, te da je sada kompromitovana čitava kraljevska porodica. Tvrdi da iza Epštajna stoji više službi:

- Njegovi roditelji jesu Jevreji, a možemo da zaključimo da sigurno neka služba stoji iza njega. Epstajn je jedan šraf u toj priči. Po svedočenju njegovog čuvara, Epstajn je živ. Ispričao je da je na dan njegovog samoubistva izašao iz zatvora u invalidskim kolicima i otišao kombijem u nepoznatom pravcu.

"JEFTINE, OBUČENE KAO PROSTITUTKE!"

Podsetimo, novi dokumenti iz takozvanih "fajlova Džefrija Epstajna", koji su poslednjih godina predmet sudskih postupaka i međunarodnih istraga, otkrivaju i delove njegove privatne prepiske u kojoj je, između ostalog, komentarisao devojke iz istočne Evrope, uključujući i Srpkinje.

"Zatim sam otišao na večeru sa Đuzepeom i nekim drugim Italijanima u Cipriani, mislio sam da će biti devojaka. Nije vredelo, veoma jeftine devojke, pa sam otišao. Jedna slatka Srpkinja, ali obučena kao prostitutka, crveni nokti, ultra kratka crvena haljina, jaka šminka... Pokušaću da pronađem njen Fejsbuk."

Ostatak društva opisuje kao "veoma jeftine devojke", zbog čega je, kako piše, odlučio da napusti večeru.

Takođe, otkrivena je i njegova privatna prepiska sa jednom od devojaka. Naime, ona mu se požalila na svoje zdravstveno stanje, nakon čega je govorila kako će umreti zbog čudnih pojava na njenom telu. S tim što je posedovao i uznemirujuća i bizarnu statuu.

Ko je bio Džefri Epstajn

Džefri Edvard Epstajn (1953- 2019) bio je američki finansijer i seksualni prestupnik nad decom. Karijeru je započeo kao nastavnik, a nakon što je otpušten iz škole 1976. ušao je u bankarski i finansijski sektor, posle čega je osnovao sopstvenu firmu.

Negovao je elitni društveni krug ljudi i stupio u kontakt sa mnogim ženama i devojčicama koje su on i njegovi saradnici seksualno zlostavljali.

Foto: Youtube

Rođen je 20. januara 1953. u jevrejskoj porodici u Bruklinu. Majka mu je radila kao školska pomoćnica i bila je domaćica, a otac kao baštovan i domar. Ima mlađeg brata po imenu Mark. Komšije su mu majku opisale kao „divnu majku i domaćicu”, a njegove roditelje zajedno kao tihe i skromne.

Epstajnovo ime postalo je globalno poznato zbog opsežnih istraga o trgovini ljudima i seksualnom zlostavljanju, kao i zbog njegovih veza sa uticajnim ličnostima iz sveta politike, biznisa i društvene elite.

Nakon hapšenja 2019. godine i smrti u zatvoru, slučaj je ostao predmet javnih rasprava, pravnih postupaka i medijskih istraživanja. Danas se često navodi kao primer zloupotrebe moći i problema nejednakosti pred zakonom.

