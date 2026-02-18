Slušaj vest

DNK trag sa rukavice pronađene u blizini kuće otete Nensi Gatri, majke novinarke CBS-a Savane Gatri, u američkoj saveznoj državi Arizoni nije pokazao podudaranje u nacionalnoj bazi genetskih profila, saopštili su šerif okruga Pima Kris Nanos i američki Federalni istražni biro (FBI).

Prema navodima šerifa okruga Pima, istražitelji su se nadali da će uzorak DNK sa rukavice, pronađene pored puta oko tri kilometra od kuće Gatri u oblasti Tusona, dati takozvani "pogodak" u bazi CODIS (Kombinovani sistem DNK indeksa), ali do toga, međutim, nije došlo, preneo je Rojters.

Rukavica podseća na one koje je nosio naoružani muškarac sa ski-maskom, snimljen nadzornom kamerom kako pokušava da onesposobi zvono sa kamerom na kući Gatri neposredno pre otmice u ranim jutarnjim satima.

Nanos je naveo da veruje da je muškarac sa snimka, koji je imao pretrpan ranac i pištolj u futroli, glavni osumnjičeni za otmicu.

"U ovom trenutku nema potvrđenih poklapanja u CODIS bazi u vezi sa ovom istragom", saopštila je kancelarija šerifa, dodajući da se dodatni DNK tragovi pronađeni na imanju i dalje analiziraju.

Nestanak Nensi Gatri, koji vlasti tretiraju kao otmicu radi otkupa, traje već 17 dana i izazvao je veliko interesovanje američke javnosti.

"Nemamo dokaz da je živa, ali nemamo ni dokaz da je mrtva. Polazimo od pretpostavke da je Nensi Gatri i dalje živa", rekao je Nanos.

Do sada su se pojavile najmanje dve navodne poruke sa zahtevom za otkup, koje su prvo dostavljene medijima, ali nije bilo direktnog kontakta sa porodicom ili istražnim organima.

Istraga obuhvata i proveru kupovine ranca i futrole za oružje kakvi su viđeni na snimku.

Suvlasnik prodavnice oružja u Tusonu Filip Martin izjavio je da je agent FBI-ja posetio njegovu radnju sa spiskom manje od 20 potencijalnih kupaca, ali da nijedan od njih nije kupio oružje u toj prodavnici.

Policija koristi i specijalnu tehnologiju za detekciju signala, koja omogućava izradu toplotne mape terena radi identifikacije mogućih lokacija za pretragu.

Nensi Gatri je poslednji put viđena 31. januara, kada su je članovi porodice dovezli kući nakon večere.

Na njenom tremu pronađeni su tragovi krvi, za koje je DNK analizom potvrđeno da pripadaju njoj.