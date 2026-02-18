Slušaj vest

U Ženevi, švajcarskoj diplomat­skoj prestonici, juče su se ponovo srelipredstavnici Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država.

Razgovori se nastavljaju danas.

Prvi dan razgovora protekao je iza zatvorenih vrata, u napetoj atmosferi i uz višesatne konsultacije koje bi mogle da odrede dalji tok rata i potencijalne mirovne inicijative.

Prema izvorima iz pregovaračkog tima koji su govorili za ruske medije, sastanci su trajali oko šest sati i odvijali su se u nekoliko formata, bilateralno između Rusije i SAD, zatim Rusije i Ukrajine, kao i u trilateralnom obliku Rusija-SAD-Ukrajina.

Atmosfera je, kako se navodi, bila napeta, ali su strane ipak uspele da održe kontinuitet dijaloga i dogovore nastavak razgovora.

Savetnik predsednika Ukrajine, Sergej Leščenko, potvrdio je da su konsultacije održane i uz prisustvo evropskih bezbednosnih savetnika iz Francuske, Nemačke, Italije i Velike Britanije.

Ipak, oni nisu bili direktno u pregovaračkoj sali, već su učestvovali u širim konsultacijama, što ukazuje na oprezan, ali koordinisan pristup Zapada.

Foto: HOGP/Ukrainian National Security and Defense Council

Poruke iz Kijeva i Moskve

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je svom timu dao nalog da organizuje sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom upravo u Ženevi. Time bi pregovori dobili najviši politički nivo, ukoliko do susreta zaista dođe.

Zelenski je poručio da je Ukrajina spremna na uzdržavanje od udara, ali je, kako je rekao, ključno pitanje "šta Rusija zapravo želi".

Naglasio je i da bi svaki mirovni sporazum koji podrazumeva "predaju" Donbasa bio odbačen na referendumu, dok bi zamrzavanje trenutne linije fronta moglo da dobije podršku građana.

Sa ruske strane, Kremlj je saopštio da šef delegacije ostaje Vladimir Medinski. Njegovo ranije odsustvo sa sastanaka u Abu Dabiju objašnjeno je time da su tamo pre svega razmatrana vojna pitanja, dok su ženevski razgovori fokusirani na politički i diplomatski okvir.

Foto: Shutterstock

Šta sledi?

Strane su se saglasile da nastave rad već narednog dana, odnosno danas, što ukazuje da dijalog, uprkos tenzijama, nije prekinut.

Očekuje se da bi naredna runda mogla preciznije definisati teme poput prekida vatre, bezbednosnih garancija i eventualnog modela političkog rešenja za istočne regione Ukrajine.

Iako su pozicije i dalje udaljene, sama činjenica da su održani trilateralni razgovori i da se razmatra susret Zelenskog i Putina daje ovim pregovorima dodatnu težinu.

Ženeva je i ranije bila poprište važnih međunarodnih dogovora, ostaje da se vidi da li će i ovaj put postati mesto mogućeg zaokreta u ratu koji traje već godinama.