NASTAVLJENI PREGOVORI RUSIJE I UKRAJINE U ŽENEVI: Pojačane mere bezbednosti zbog ruske delegacije, sastanak iza zatvorenih vrata
U švajcarskoj diplomatskoj prestonici ponovo su se sreli predstavnici Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država.
Prvi dan razgovora u Ženeva protekao je iza zatvorenih vrata, u napetoj atmosferi i uz višesatne konsultacije koje bi mogle da odrede dalji tok rata i potencijalne mirovne inicijative.
Sve što je bilo u prvom danu trojnih pregovora detaljno možete pročitati OVDE.
Pojačane mere bezbednosti
Izvor je rekao da će se drugi dan pregovora o Ukrajini u Ženevi održati, kao i u utorak, iza zatvorenih vrata. Mere bezbednosti u hotelu "Prezident Vilson" u Ženevi, gde borave članovi ruske delegacije, pojačane su danas.
Kako se navodi, policija i obezbeđenje dežuraju na ulazu u hotel, a policajac na motociklu je stacioniran na parkingu hotela.
Počeli pregovori
U Ženevi je počeo drugi dan trilateralnih pregovora o Ukrajini.
Sastanak se održava u hotelu Interkontinental i zatvoren je za medije.
Ruski predstavnici objaviće saopštenje posle sastanka.
Moskvu na događaju predstavlja delegacija koju predvodi predsednički pomoćnik Vladimir Medinski.
Američku delegaciju predvode specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof i zet Donalda Trampa Džared Kušner, dok ukrajinsku delegaciju predvodi šef kabineta Volodimira Zelenskog, Kiril Budanov.