10:26

Pojačane mere bezbednosti

Izvor je rekao da će se drugi dan pregovora o Ukrajini u Ženevi održati, kao i u utorak, iza zatvorenih vrata. Mere bezbednosti u hotelu "Prezident Vilson" u Ženevi, gde borave članovi ruske delegacije, pojačane su danas.

Kako se navodi, policija i obezbeđenje dežuraju na ulazu u hotel, a policajac na motociklu je stacioniran na parkingu hotela.

10:23

Počeli pregovori

U Ženevi je počeo drugi dan trilateralnih pregovora o Ukrajini.
Sastanak se održava u hotelu Interkontinental i zatvoren je za medije.

Ruski predstavnici objaviće saopštenje posle sastanka.
Moskvu na događaju predstavlja delegacija koju predvodi predsednički pomoćnik Vladimir Medinski.

Foto: Shutterstock

Američku delegaciju predvode specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof i zet Donalda Trampa Džared Kušner, dok ukrajinsku delegaciju predvodi šef kabineta Volodimira Zelenskog, Kiril Budanov.