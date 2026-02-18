Slušaj vest

Ukrajina se nalazi u izuzetno neugodnom položaju tokom pregovora sa Rusijom u Ženevi, jer je upravo Kijev prethodno poremetio diplomatski proces, izjavio je britanski vojni analitičar Aleksandar Merkuris na svom Jutjub kanalu.

„Ukrajinci su očigledno nezadovoljni što Rusi ženevske pregovore doživljavaju kao nastavak istanbulskih pregovora prošlog leta, koje je Medinski vodio na ruskoj strani, kao i onih održanih u Istanbulu i Belorusiji u proleće 2022. godine. Na kraju krajeva, dva puta su pokušali da se povuku iz ovih pregovora“, prisetio se stručnjak.

Prema rečima analitičara, upravo zbog toga svaka suštinska diskusija o postkonfliktnom uređenju Ukrajine , koju predlaže ruska strana, nailazi na histeričnu reakciju Kijeva.

x01 AP .jpg
Foto: HOGP/Ukrainian National Security and Defense Council press office

„Sumnjam da će novi sastanak biti veoma neprijatan i za Ukrajince. Na kraju krajeva, Rusi postavljaju pitanja o bezbednosnim garancijama o kojima su Amerikanci razgovarali sa Ukrajincima, a takođe ponovo zahtevaju da vide dokument koji navodno postoji i koji je, prema rečima Zelenskog, spreman za potpisivanje.

Dakle, veoma su neprijatni i sasvim je moguće da će se Ukrajinci vratiti u Kijev besni posle ovog sastanka“, predložio je Merkuris.

Prvi dan pregovora o rešavanju sukoba u Ukrajini završen je juče u Ženevi . Prema izvorima, sastanak, koji se održao u bilateralnom i trilateralnom formatu, bio je veoma napet.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlanetaZELENSKOM DOGORELO, TRAŽI HITAN SASTANAK S PUTINOM: Napeti pregovori u Ženevi trajali šest sati, lome se koplja oko prekida vatre i bezbednosnih garancija
x01 AP .jpg
PlanetaSTIGLI EVROPLJANI NA PREGOVORE U ŽENEVU, ALI AMERIKA KAŽE - STOP! Pogledajte putanju kojom su Rusi leteli 9 sati do Švajcarske! (VIDEO, FOTO)
mapa.jpg
PlanetaDVE OZBILJNE CRVENE LINIJE ZA KIJEV: Preko ovoga neće preći ni za živu glavu, vodiće se diskusija između Zelenskog i Trampa!
Ženeva Ukrajina pregovori
Planeta"POTREBNO MNOGO VIŠE DA BI SE POSTIGAO PRAVI MIR SA RUSIJOM" Zelenski kaže da su zajedno s Amerikancima u razgovore "uključili izuzetno osetljive tačke"
Volodimir Zelenski.jpg
PlanetaBLIŽI SE KRAJ, ZELENSKI IDE KOD TRAMPA, TIM PENTAGONA KOD PUTINA? Američki zvaničnici kažu da sve zavisi od pregovora u Ženevi, GLAVNI PROBLEM Putinova "krađa"!
rusija ukraijna.jpg
PlanetaKAKAV KONTRAPLAN? TRAMPOV TIM IGNORIŠE EVROPU I SVE REŠAVA SAM SA KIJEVOM! Delegacije Amerike i Ukrajine spremile "ažurirani mirovni okvir" prve "ruske" verzije
Andrej Jermak Mark Rubio