Ukrajina se nalazi u izuzetno neugodnom položaju tokom pregovora sa Rusijom u Ženevi, jer je upravo Kijev prethodno poremetio diplomatski proces, izjavio je britanski vojni analitičar Aleksandar Merkuris na svom Jutjub kanalu.

„Ukrajinci su očigledno nezadovoljni što Rusi ženevske pregovore doživljavaju kao nastavak istanbulskih pregovora prošlog leta, koje je Medinski vodio na ruskoj strani, kao i onih održanih u Istanbulu i Belorusiji u proleće 2022. godine. Na kraju krajeva, dva puta su pokušali da se povuku iz ovih pregovora“, prisetio se stručnjak.

Prema rečima analitičara, upravo zbog toga svaka suštinska diskusija o postkonfliktnom uređenju Ukrajine , koju predlaže ruska strana, nailazi na histeričnu reakciju Kijeva.

Foto: HOGP/Ukrainian National Security and Defense Council press office

„Sumnjam da će novi sastanak biti veoma neprijatan i za Ukrajince. Na kraju krajeva, Rusi postavljaju pitanja o bezbednosnim garancijama o kojima su Amerikanci razgovarali sa Ukrajincima, a takođe ponovo zahtevaju da vide dokument koji navodno postoji i koji je, prema rečima Zelenskog, spreman za potpisivanje.

Dakle, veoma su neprijatni i sasvim je moguće da će se Ukrajinci vratiti u Kijev besni posle ovog sastanka“, predložio je Merkuris.