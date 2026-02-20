Slušaj vest

Kakve su veze osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna sa balkanskim zemljama i koliko je njegova monstruozna mreža zahvatila i ovaj deo sveta u emisiji "Pravo na reč" sa Marijom Kordić na televiziji RT Balkan govorila je Sibel Edmonds, koja je radila kao prevodilac za Federalni istražni biro (FBI).

Edmonds je bivši ugovorni prevodilac za FBI i osnivač i glavni urednik nezavisnog veb-sajta "Njuz bad". FBI ju je angažovao kao prevodioca ubrzo posle 11. septembra 2001, ali je otpustio posle manje od sedam meseci.

Nedavno je američko Ministarstvo pravde objavilo više od tri i po miliona stranica u vezi sa Epstajnom, u kojima se opisuju i otkrivaju njegovi zločini, ali i kontakti sa poznatim ličnostima, biznismenima, političarima...

Međutim, u njima ne stoji informacija da, kako se može saznati, 80 odsto njegovih žrtava potiče sa Balkana. Prvo pitanje je, logično, bilo da li je ikada ranije posetio ovu regiju?

- Da - odgovorila je gošća.

- Na osnovu mojih izvora u FBI i bivšeg advokata Ministarstva pravde, između 1997. i 2002. godine Epstajn je često putovao na Balkan i u druge zemlje Istočne Evrope - dodala je.

Kako kaže Sibel Edmonds, redovno je imao i finansijske transakcije sa ovdašnjim zemljama.

- Ništa od toga se ne nalazi u dosad objavljenim dokumentima. Činjenica da je bio uključen u transfer novca za pojedince na Balkanu, uključujući one u Albaniji, a preko banke Džej Pi Morgan Čejs.

Potom je iznela jedan neverovatan podatak.

- Procenjuju da njegove operacije trgovine ljudima na Balkanu obuhvataju više od hiljadu žrtava i kažu da je to veoma umerena procena - istakla je Edmunds.

Posetio i Srbiju

Otkrila je i da je dolazio u našu zemlju.

- Nemam tačnu listu gradova, ali kad je reč o zemljama, to su Rumunija, Slovačka, Srbija, Albanija... Često je putovao u Poljsku i Češku Republiku. Zanimljivo je da je preko Istanbula u Turskoj putovao u Avganistan i ta putovanja su se realizovala između 2003. i 2005. godine.

Kako kaže, to nam skreće pažnju na zajedničku nit, a u pitanju su dolasci u predele posebno u vreme najvećih društvenih kriza:

- Balkanski ratovi su se odvijali od 1997. do 2001. godine. To pokriva dešavanja na Kosovu Metohiji, i u Bosni, a zatim se od 2003. do 2005. poklapaju sa Avganistanom i preuzimanjem Avganistana od strane vojske SAD i privatnih plaćenika.

Navela je i da određena saznanja nagoveštavaju da nestanak dece posle prirodnih katastrofa imaju veze sa njegovom mrežom trgovine ljudima.

- Još jedna zanimljiva činjenica koju sam dobila od FBI jeste to da je Epstajn putovao u Tursku više puta, najmanje devet, a šest puta je bilo u vreme zemljotresa. To je prirodna katastrofa kad je bilo mnogo raseljene dece, a Turska je prijavila hiljade nestale dece i veruju da su neka možda povezana sa Epstajnovom mrežom za trgovinu ljudima - rekla je, između ostalog, Sibel Edmonds.

Epstajn je takođe bio povezan sa Srpkinjama, a za njih je govorio da su "daleko od lepih", te da su "jeftino obučene". O tome pročitajte na ovom linku.

Ko je bio Džefri Epstajn

Džefri Edvard Epstajn (1953- 2019) bio je američki finansijer i seksualni prestupnik nad decom. Karijeru je započeo kao nastavnik, a nakon što je otpušten iz škole 1976. ušao je u bankarski i finansijski sektor, posle čega je osnovao sopstvenu firmu.

Negovao je elitni društveni krug ljudi i stupio u kontakt sa mnogim ženama i devojčicama koje su on i njegovi saradnici seksualno zlostavljali.

Rođen je 20. januara 1953. u jevrejskoj porodici u Bruklinu. Majka mu je radila kao školska pomoćnica i bila je domaćica, a otac kao baštovan i domar. Ima mlađeg brata po imenu Mark. Komšije su mu majku opisale kao „divnu majku i domaćicu”, a njegove roditelje zajedno kao tihe i skromne.

Epstajnovo ime postalo je globalno poznato zbog opsežnih istraga o trgovini ljudima i seksualnom zlostavljanju, kao i zbog njegovih veza sa uticajnim ličnostima iz sveta politike, biznisa i društvene elite.

Nakon hapšenja 2019. godine i smrti u zatvoru, slučaj je ostao predmet javnih rasprava, pravnih postupaka i medijskih istraživanja. Danas se često navodi kao primer zloupotrebe moći i problema nejednakosti pred zakonom.

Podsetimo, otkrivena je i njegova privatna prepiska sa jednom od devojaka. Naime, ona mu se požalila na svoje zdravstveno stanje, nakon čega je govorila kako će umreti zbog čudnih pojava na njenom telu. S tim što je posedovao i uznemirujuća i bizarnu statuu.

