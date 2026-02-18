Slušaj vest

U retko viđenoj demonstraciji vojne moći, približno trećina aktivnih flota američke ratne mornarice trenutno je okupljena na Bliskom istoku i spremna je za moguće operacije protiv Irana, navode odbrambeni analitičari.

Flotila uključuje dve udarne grupe nosača aviona, 15 razarača, kao i nepoznat broj podmornica.

Teški transportni avioni i tankeri za dopunu gorivom navodno su već prešli Sredozemlje i kreću se prema položajima na Bliskom istoku.

Sve podseća na gomilanje snaga uoči udara na Venecuelu

Raspored podseća, kako navodi Index, na snage koje su bile okupljene na Karibima pre nego što su američke snage izvele operaciju protiv venecuelanskog lidera Nikolasa Madura.

Ovo, ističu analitičari, nije uobičajeno.

Istovremeno, Iran demonstrira sopstvenu vojnu snagu dok paralelno vodi diplomatske aktivnosti.

Javni servisi za praćenje brodova, satelitski snimci i podaci iz sistema Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) u stvarnom vremenu otkrivaju raspored snaga.

Jedna karta objavljena na platformi X, s detaljnim prikazom ikona ratnih brodova, naglašava razmere akcije - američka armada okružuje Iran, od Omanskog zaliva do Sredozemlja.

600 Tomahavka u jednom naletu

Prema proceni analitičara otvorenih izvora (OSINT) Iana Elisa, ova borbena grupa mogla bi u jednom naletu da lansira više od 600 krstarećih projektila Tomahavk (TLAM).

Takva vatrena moć ne uključuje nove sisteme usmerenog energetskog oružja koji koriste električnu energiju umesto klasičnog raketnog pogona.

Podseća se da od sredine februara udarna grupa nosača aviona "USS Abraham Lincoln" već deluje u Arapskom moru, južno od Irana, gde sprovodi letačke operacije i operacije pomorske bezbednosti u zoni odgovornosti američke Pete flote.

Nosač aviona "USS Lincoln" već je preusmeren iz indo-pacifičke regije. Nuklearni nosač aviona "USS Gerald R. Ford", najnoviji i tehnološki najnapredniji u američkoj mornarici, trenutno prelazi Atlantik nakon rasporeda koji je uključivao i zadržavanje na Karibima.

Prema pisanju "The Wall Street Journala" i drugih medija, predsednik SAD naredio je i da udarna grupa nosača "USS George H.W. Bush" bude spremna za brzo raspoređivanje.

"Dogovor ili udar"

Ovakvo gomilanje snaga odražava Trumpov ultimatum koji se svodi na "dogovor ili udar": postizanje nuklearnog sporazuma ili suočavanje s "nečim vrlo teškim".

Razlozi za pojačani raspored uključuju iranski napredak u nuklearnom programu, napade posredničkih grupa poput Hutija u Crvenom moru, veze s Venecuelom iz razdoblja Madura te pretnje Izraelu.

Američke snage istovremeno štite baze, saveznike i pomorske pravce u Ormuškom moreuzu, kroz koji prolazi oko 20 posto svetske nafte.