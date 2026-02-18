Slušaj vest

Bivši vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni smatra da je kontraofanziva 2023. godine propala zbog postupaka ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog i drugih zvaničnika.

U intervjuu za agenciju Asosieted pres, omiljeni ukrajinski general kako ga brojni mediji nazivaju, rekao je da plan razvijen sa partnerima iz NATO-a nije uspeo jer "Zelenski i drugi zvaničnici nisu obezbedili potrebne resurse".

Zalužnijev prvobitni plan bio je da se dovoljno snaga koncentrše u "jednu pesnicu" kako bi se deokupirala određena područja Zaporoške oblasti, a zatim napredovalo prema Azovskom moru.

Prema njegovom mišljenju, to bi preseklo koridor koji je ruska vojska koristila za snabdevanje Krima.

Zalužni je rekao i da je siguran da je za uspeh tada bio potreban opsežan, koncentrisan razvoj snaga i taktičko iznenađenje, ali su snage ukrajinske vojske bile raspoređene na velikoj teritoriji, što je oslabilo udarnu moć.

Dva izvora u zapadnim odbrambenim strukturama potvrdila su za AP da je plan kontraofanzive promenjen.

Foto: AP Virginia Mayo, EPA Ukrainian Presidential Press

NV.ua podseća da je 29. marta 2025. The New York Times objavio opsežan istraživački članak o dostignućima i neuspesima trogodišnje vojne saradnje između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine.

Članak posebno navodi da ukrajinski predsednik tokom priprema za kontraofanzivu 2023. godine nije podržao plan SAD i tadašnjeg Vrhovnog komandanta Valerija Zalužnog da preduzmu aktivne akcije u zaporoškoj oblasti, već je stao na stranu general-pukovnika Oleksandra Sirskog, koji je imao ideju da izbaci ruske trupe iz okupiranog grada Bahmuta na istoku.

Posle toga kreće sve veći razdor između Zalužnog i Zelenskog koji je rezultirao time da je Zalužni premešten na poziciju ambasadora Ukrajine u Velioj Britaniji, dok je Sirski postavljen na mesto načelnika Generalštaba.

Brojni zapadni mediji, ali i ukrajinski, smatrali su da je Zelenski namerno sklonio Zalužnog budući da je omiljenom ukrajinskom komandantu popularnost vrtoglavo rasla, a i dalje se kotira dobro, u odnosu na samog Zelenskog.

Iako Zalužni nije jasno rekao da će se kandidovati na izborima u Ukrajini koji bi, kako je i sam Zelenski rekao, trebalo da se održe po prekidu ratnih dejstava, mnogi su njegov povratak u Ukrajinu okarakterisali kao moguć početak kampanje.