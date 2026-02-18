Slušaj vest

Kina je nagomilala ogromne "plutajuće barijere" – koje se protežu najmanje 200 milja – mobilišući hiljade ribarskih brodova kao novu pretnju Tajvanu.

Animacija kreirana pomoću podataka za praćenje brodova prikazuje oko 1.400 plovila koja se okupljaju u Istočnom kineskom moru, u dve nedavne operacije koje su do sada prošle uglavnom neprimećeno.

Džejson Vang, operativni direktor kompanije "IngeniSpace", prisetio se zastrašujućeg trenutka kada je spazio ribarske brodove.

"Pomislio sam u sebi: 'Ovo nije u redu'. Video sam ranije par stotina, ali ništa ovog obima ili ovako prepoznatljive formacije. Oni povećavaju obim, a to ukazuje na njihovu sposobnost da vrše bolju komandu i kontrolu nad civilnim brodovima", rekao je Vang.

U međuvremenu, Mark Daglas, analitičar u kompaniji "Starboard", upozorio je da on i njegove kolege "nikada ranije nisu videli formaciju ove veličine i discipline".

"Nivo koordinacije potreban da se ovoliki broj plovila postavi u ovakvu formaciju je značajan", rekao je on.

Kineska vlada se nije javno oglašavala povodom aktivnosti ovih ribarskih brodova.

Vežba se odigrala između 9. i 12. januara, nakon sličnog pokazivanja pomorske moći krajem decembra.

Gregori Poling, direktor Inicijative za pomorsku transparentnost Azije pri CSIS-u, rekla je da je najbolja pretpostavka da je ovo bila vežba ponašanja civila u slučaju naređenja za masovno okupljanje.

"Moja najbolja pretpostavka je da je ovo bila vežba kako bi se videlo kako bi se civili snašli ako im se naredi masovno okupljanje u nekoj budućoj vanrednoj situaciji, možda kao podrška karantinu, blokadi ili drugim taktikama pritiska na Tajvan", navela je.

"Karantin" označava pomorsku operaciju zatvaranja određenog područja koja je osmišljena tako da ne dostigne nivo objave rata.

Brodovi su primećeni kako formiraju paralelne linije nalik zidovima ili linije u obliku slova L, toliko guste da su teretni brodovi koji su im se približavali morali da ih zaobilaze ili da prolaze kroz njih u cik-cak liniji.

Takve formacije služe kao prikaz pomorske koordinacije ili potencijalna blokada u "sivoj zoni", što je poznato kao deo kineskog priručnika za uznemiravanje na moru.

Cilj im je uspostavljanje de fakto kontrole nad spornim vodama i koriste se za fizičko ometanje prolaza drugim brodovima.

Ovu taktiku su kineski brodovi ranije koristili kako bi sprečili druge nacije da dopremaju zalihe ili pojačanja svojim ispostavama u Južnom kineskom moru.

Veruje se da je u tome učestvovala kineska pomorska milicija – tajnovita armada čije postojanje režim Si Đinpinga retko priznaje.

Ona se prvenstveno sastoji od osoblja iz državnih ribarskih flota koji prolaze vojnu obuku sličnu rezervistima ili jedinicama nacionalne garde, dok njeno jezgro čine aktivna vojna lica.

S obzirom na to da Kina upravlja jednom od najvećih ribarskih industrija na svetu – sa flotom od oko 564.000 plovila prema podacima iz 2020. godine, a koja su sva pod kontrolom države – potencijalni obim takve milicije je ogroman.

Celokupna operacija je pokazala da bi u slučaju sukoba ili krize – na primer oko Tajvana – Kina mogla da mobiliše desetine hiljada civilnih brodova, uključujući ribarske čamce, kako bi blokirala pomorske puteve.

Ovo se dogodilo ubrzo nakon što je Kina održala dvodnevne vojne vežbe oko Tajvana, u kojima su učestvovali kopnena vojska, mornarica i vazduhoplovstvo.

Zvaničnici Narodnooslobodilačke vojske Kine (PLA) tvrdili su da su kroz ove vežbe stvorili "štit pravde" oko pet glavnih luka.

Objavili su mapu koja prikazuje blokade – sastavljene od osoblja PLA, pa čak i raketnih snaga – koje potpuno okružuju samoupravno ostrvo koje Kina smatra svojom teritorijom.

Profesor Stiv Cang, direktor Instituta za Kinu pri SOAS univerzitetu, ranije je izjavio za "The Sun" da će Kina uskoro izvršiti invaziju na Tajvan – "u to nema sumnje". Ipak, on veruje da će se to dogoditi oko 2037. godine – deceniju kasnije nego što predviđaju Sjedinjene Američke Države.