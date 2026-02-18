Slušaj vest

Danski parlament je 2023. godineu svojio tzv. "Zakon o Kuranu", kojim je zabranjeno neprimereno postupanje sa verskim tekstovima od značaja za priznate verske zajednice, a četiri opozicione stranke sada su pokrenule inicijativu za opoziv tog zakona.

Iako se zakon odnosi i na Bibliju, Toru i druge verske knjige, dobio je kolokvijalni naziv "Zakon o Kuranu" jer je prvenstveno imao za cilj da zaustavi sve češće spaljivanje svete knjige islama.

Kuran je postao meta spaljivanja i skrnavljenja u Skandinaviji i opšte u zapadnoevropskim zemljama nakon imigracionog talasa u kojem je sa Bliskog i Srednjeg istoka i severne Afrike u poslednjih petnaestak godina stiglo najmanje četiri miliona muslimana.

Spaljivanje Kurana eskaliralo je 2019. godine, a najčešći počinioci bili su ekstremni desničari i protivislamski aktivisti koji su svoje performanse koristili da privuku pažnju javnosti na svoje političke ciljeve, polarizuju društvo i ističu navodnu zamenu stanovništva.

S obzirom na to da su sistematski napadi na Kuran u Danskoj izazvali nezadovoljstvo i besne reakcije islamskog sveta i doprineli povećanju terorističke pretnje i diplomatskih tenzija, vlada premijerke Mete Frederiksen odlučila je da reaguje iz spoljnopolitičkih i bezbednosnih razloga.

Foto: Heather Khalifa/FR172147 AP

U obrazloženju zakonske izmene spominje se nagli porast incidenata vezanih za verske knjige i zastave. Danska policija je samo od 21. jula do 24. oktobra 2023. zabeležila 483 takva događaja. Vlada je zaključila da veći broj incidenata nosi i veći rizik od radikalizacije, osvete i bezbednosnih posledica.

Susie Jesen, politička portparolka desničarskih Danskih demokrata, smatra da je "Zakon o Kuranu" bio vladino popuštanje pod pritiskom islamskog sveta.

"Ne treba dozvoliti arapskim zemljama da diktiraju dansko zakonodavstvo. Ako se uplašimo svaki put kad nas islamisti pritisnu i ponovo popustimo, kompromitujemo sopstvene vrednosti – pravo da možemo reći, učiniti i nacrtati tačno ono što želimo", rekla je Jesen.

Prema zakonu, neprimereno postupanje može uključivati paljenje, prljanje, gaženje, udaranje nogama, sečenje na komade, ubadanje nožem i umotavanje verske knjige u svinjsko meso. Međutim, umotavanje verske knjige u zastavu duginih boja nije kažnjivo.

U umetnosti je neprimereno postupanje prihvatljivo ako predstavlja manji ili sporedni deo umetničkog dela. Na primer, ako se Biblija ili Kuran rastrgnu na komade tokom koncerta. Zakon se ne odnosi na usmene izjave, pisane tekstove ili crteže o verskim knjigama i temama.