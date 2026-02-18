Slušaj vest

Dvodnevni razgovori predstavnika Rusije, SAD i Ukrajine u Ženevi završeni su 18. februara, a prema oceni šefa ruske delegacije i pomoćnika Vladimira Putina, Vladimira Medinskog, bili su „teški, ali poslovni“.

Pregovaralo se u više formata – od odvojenih sastanaka Moskve sa Vašingtonom i Kijevom do trostranih susreta – a ukupno je za dva dana provedeno oko osam sati za pregovaračkim stolom.

Na stolu pet ključnih pitanja

Na stolu su bile ključne teme: teritorijalna pitanja, bezbednost, kao i vojni, politički i ekonomski aspekti mogućeg rešenja. Ipak, dokumenti nisu potpisani. Strane će svoje pozicije i eventualne pomake predstaviti u sopstvenim prestonicama, gde će uslediti dalja procena i odluke o narednim koracima.

Razgovori su, prema navodima ruskih medija, vođeni u napetoj atmosferi, ali bez javnih istupa tokom samog procesa.

Amerikanci kažu da je napravljen "korak napred"

Američka strana ocenila je sastanak kao korak napred. Specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof naveo je da su se delegacije saglasile da obaveste svoje lidere o rezultatima i nastave rad na mogućem sporazumu.