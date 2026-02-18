Slušaj vest

Nekdašnja prva dama Amerike i kandidat na izborima 2016. godine Hilari Klinton predložila je potez kome se protivi Donald Tramp, a to je da se Ukrajini daju dalekometni projektili.

"Ako želite pravedno i dugoročno rešenje u Ukrajini, morate bolje naoružati Ukrajinu. Morate im dati rakete dugog dometa. Morate im obezbediti zaista adekvatne i funkcionalne sisteme protivvazdušne odbrane", rekla je Hilari.

"To je jedino što će Putin razumeti“, dodala je.

Međutim, Tramp je krajem decembra objasnio zašto nije dao Ukrajini "tomahavke" - oružje dalekog dometa.

(Kurir.rs/P.V.)

