Dvojica skijaša poginula su, a jedan je teško povređen nakon što je lavina 15. februara pogodila Val Veni, deo ski-centra Kurmajer na severozapadu Italije.

Prema navodima lista San, jedan muškarac je preminuo na mestu nesreće, dok je drugi podlegao povredama nakon što je prevezen u bolnicu. Treći skijaš, koji je zadobio teške povrede, prebačen je na lečenje u bolnicu Le Molineta u Torinu.

Identiteti stradalih nisu zvanično saopšteni.

(Kurir.rs/FreePressJournal/P.V.)

