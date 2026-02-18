Jedan muškarac je preminuo na mestu nesreće, dok je drugi podlegao povredama nakon što je prevezen u bolnicu
Dvojica skijaša poginula su, a jedan je teško povređen nakon što je lavina 15. februara pogodila Val Veni, deo ski-centra Kurmajer na severozapadu Italije.
Prema navodima lista San, jedan muškarac je preminuo na mestu nesreće, dok je drugi podlegao povredama nakon što je prevezen u bolnicu. Treći skijaš, koji je zadobio teške povrede, prebačen je na lečenje u bolnicu Le Molineta u Torinu.
Identiteti stradalih nisu zvanično saopšteni.
