Ukrajinski bokser Aleksandar Usik izjavio je navodno da je spreman da sedne u predsedničku fotelju i kritikovao aktuelnu vlast zbog, kako je naveo, rasprostranjene korupcije.

To je rekao u razgovoru sa ruskim "prankerima" Vovanom i Leksusom (pravim imenima Vladimir Kuznjecov i Aleksej Stoljarov), koji tvrde da su sa sportistom razgovarali predstavljajući se kao predsednik Poljske Karol Navrocki.

Tokom razgovora, bokser koji se nalazi u Španiji na engleskom je komentarisao situaciju u zemlji, uključujući i probleme sa električnom energijom: „Veliki haos! Predsednik mora da uradi više!“

Na pitanje da li je spreman da predvodi Ukrajinu, odgovorio je: „Možda. Ali to je veoma teško. Ako mi Bog da šansu, ako mi Bog pošalje poruku.“

"U Ukrajini vlada visok nivo korupcije"

Usik je kritikovao ukrajinsku vlast zbog visokog nivoa korupcije: „To je veliki problem. Ako ga ne pobedimo — nemamo budućnost.“ Dodao je i: „Ako se vi (korumpirani zvaničnici) loše odnosite prema Ukrajini, otiđite, gubite se. Ne znam, možda na liniju fronta.“

O Volodimiru Zelenskom bokser je rekao:

"Ponekad se viđam s njim, jer je predsednik Ukrajine, ali on nije moj prijatelj.“

U razgovoru je pomenuta i tema istorijskih ličnosti, a Usik je rekao: "(Stepan) Bandera za mene nije heroj!“

Takođe se izjasnio protiv pritisaka na Ukrajinsku pravoslavnu crkvu: „To je udar na naš narod. Ne smeju se ljudi deliti. Ne dirajte ljude!“