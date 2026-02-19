Juče je boravio u Nuku, gde je posetio školu, najveću grenlandsku kompaniju Rojal Grenland, i Združenu arktičku komandu oružanih snaga Danske
DOČEKAO GA PREMIJER
DANSKI KRALJ STIGAO NA GRENLAND! Posetio danske vojnike, poslao poruku!
Slušaj vest
Danski kralj Frederik X stigao je juče na Grenland, gde će boraviti u poseti naredna dva dana, piše danski list Politiken.
On je sleteo na aerodrom u Nuku, glavnom gradu Grenlanda, gde su ga dočekali grenlandski premijer Jens-Frederik Nilsen i predsednik grenlandskog parlamenta Kim Kilsen.
Kralj Frederik će biti na Grenlandu do petka.
Juče je boravio u Nuku, gde je posetio srednju školu, najveću grenlandsku kompaniju Rojal Grenland, i Združenu arktičku komandu oružanih snaga Danske.
U četvrtak i petak danski kralj će boraviti u gradovima Manicok i Kangerlusuak.
(Kurir.rs/Beta)
Reaguj
Komentariši