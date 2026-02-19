Slušaj vest

Premijer Mađarske Viktor Orban objavio je danas da je Mađarskoj čast da se pridruži Odboru za mir predsednika SAD Donalda Trampa, koji je, kako je rekao, inicijativa usmerena na mir.

"Vreme je za promenu. Stare međunarodne strukture namenjene da očuvaju mir izgubile su svoju snagu. Potrebne su nove inicijative. Mađarska je počastvovana da se pridruži inicijativi predsednika Donalda Trampa usmerenoj na mir i sa ciljem isporuke pravih rezultata", napisao je Orban na mreži Iks. On je dodao da se radi o istorijskom momentu i da se raduje današnjem prvom sastanku Odbora za mir.

Američki predsednik Donald Tramp pozvao je oko 60 zemalja da se pridruže njegovom Odboru za mir, čija je prva sednica predviđena za sutra u Vašingtonu.

Nekoliko je zemalja EU uzdržano oko učešća u tom telu zbog toga što su zabrinute da se time formiraju paralelne strukture Ujedinjenim nacijama.

Austrija odjavila Trampa

Stejt department je u saopštenju objavljenom na mreži Iks pre dva dana napisao da nisu svi pristupili Odboru za mir, ali da je Mađarska bila uključena od prvog dana.

"Zahvaljujemo im na neprocenjivoj i neophodnoj ulozi koju su igrali u pitanjima koja se odnose na Bliski istok", piše u saopštenju Stejt departmenta.

Da neće pristupiti Odboru za mir objavila je danas Austrija, a ponovila je i Poljska.