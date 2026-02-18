MAĐARSKA I SLOVAČKA ŽESTOKO UZVRATILE UDARAC UKRAJINI! Ovo je odgovor na blokiranje ruske nafte preko "Družbe!"
Mađarska i Slovačka odlučile su da obustave isporuke dizel-goriva Ukrajini nakon što je Kijev blokirao tranzit ruske nafte preko naftovoda „Družba“.
Mađarska je to učinila, kako je izjavio ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto, dok se ne obnove isporuke nafte prema Mađarskoj.
On je naglasio da zemlja Ukrajini isporučuje „značajne količine“ dizel-goriva, gasa i električne energije i da Mađarska u tome ima ključnu ulogu.
Prema mađarskim podacima, ruska nafta ne stiže u Mađarsku od 27. januara, a Budimpešta smatra da Kijev ne obnavlja isporuke iz političkih razloga.
U Slovačkoj Fico naredio obustavu dizela
Slovački premijer Robert Fico takođe je naredio obustavu izvoza dizel-goriva u Ukrajinu nakon prekida rada na naftovodu „Družba“.
Vlada je odlučila da iz državnih rezervi oslobodi 250.000 tona nafte kako bi pokrila domaće potrebe, jer je tranzit prekinut zbog ruskih napada na infrastrukturu u Brodima u Lavovskoj oblasti.
Fico je naglasio da Slovačka neće imati nestašicu goriva ili drugih naftnih proizvoda, te da će sva proizvodnja rafinerije Slovnaft biti namenjena domaćem tržištu dok ne stigne nova isporuka iz Hrvatske.
(Kurir.rs/UkrajinskaPravda/P.V.)