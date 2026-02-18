Slušaj vest

Najozloglašeniji britanski zatvorenik, Čarls Bronson, koji je proveo pola veka iza rešetaka, mogao bi biti na ivici slobode.

Odbor za uslovni otpust trebalo bi danas ponovo da razmotri njegov slučaj i odluči da li će ga pustiti na slobodu. Takođe bi mogao da preporuči premeštaj u otvoreni zatvor ili da odloži odluku do usmenog saslušanja, izveštava Skaj njuz.

Odbijanje saradnje

Uoči novog preispitivanja prošlog meseca, Bronson je otpustio svog advokata i odbio da učestvuje u procesu, ljut što mu je zahtev za javno saslušanje odbijen. U pismu Skaj njuzu, čovek koji je proveo pola veka iza rešetaka napisao je: "Otpustio sam svoj pravni tim!"

Zatim je nastavio, svojim živopisnim stilom, rekavši da ne želi da ima nikakve veze sa "farsom uslovnog otpusta" i pitao: "Čega se plaše? Da će istina izaći na videlo?" Izgleda da je u međuvremenu novi advokat uspeo da obezbedi odlaganje, a panel Odbora za uslovni otpust će danas proceniti njegov zahtev.

Ovo je formalni proces u kojem odbor razmatra pisane izveštaje zatvorskog osoblja, psihijatara, službenika za uslovni otpust i Bronsonovog pravnog tima. Svrha je da se utvrdi da li zatvorenik predstavlja rizik za javnost i da li je taj rizik dovoljno nizak da bi se mogao upravljati uz određena ograničenja.

Pola veka iza rešetaka

Bronson, koji sada ima 73 godine, proveo je 52 godine u zatvoru, uglavnom u samici, i ovo je njegovo deveto pojavljivanje pred Odborom za uslovni otpust. Prvobitno je osuđen na sedam godina 1974. godine zbog oružane pljačke, ali osim dva kratka boravka na slobodi, od tada je kontinuirano zatvoren zbog ponovljenih nasilnih napada na osoblje i druge zatvorenike.

Godine 1999. uzeo je za taoca nastavnika likovnog u zatvoru i osuđen je na doživotnu kaznu zatvora sa minimalnim trajanjem od tri godine. Poslednji put je osuđen 2014. godine zbog napada na upravnika zatvora.

Mišljenje psihijatra

Bronsonovo pismo je komentarisao psihijatar Bob Džonson, koji ga je lečio pre 30 godina i poznaje ga bolje od većine. Kada su ga pitali da li Bronson, sada poznat kao Čarls Salvador, uništava svoje šanse za uslovni otpust odbijanjem saradnje, dr Džonson je rekao ne.

- Ne, nimalo. Mislim da je veoma ljut, i ne vidim kako neko ne bi bio ljut posle svega kroz šta je prošao. Odboru za uslovni otpust nije potrebno njegovo svedočenje da bi doneo odluku - rekao je.

Foto: Printscreen/Miror

- On je veoma provokativan. Ne mislim da je ozbiljan kada kaže da ne želi da ima ništa sa ovim procesom. Očigledno uživa u borbi. Voli da se zalaže za sebe. Pita ono čega se plaše, zar ne? To je veoma dobro pitanje. A istina je da je nepravedno kažnjen. Ima 73 godine i u samici je. Neverovatno je kada pomislite na unutrašnju snagu koju čovek mora imati da bi prošao kroz sve ovo - dodao je dr Džonson.

Dr Džonson veruje da je Bronson institucionalizovan, ali da bi uz pomoć prijatelja i prodaju svojih umetničkih dela mogao da pronađe put do slobode. Uz pismo za Skaj njuz, Bronson je poslao i četiri svoja prepoznatljiva crteža. Njegovi radovi, u naivnom stilu, su živopisni i mračni, sa čestim motivima ludila, zatvora i očaja, ali nisu bez nade. Ispod jednog ranog crteža, napisao je: "Bože, sačuvaj naše snove. To je sve što nam je preostalo. Jedan jednostavan san će te provesti kroz svu ovu bedu".

Situacija "Kvaka 22"

Na poslednjem saslušanju Bronsona pre tri godine, članovi odbora složili su se da se njegovo ponašanje poboljšalo. Zaključili su da nije spreman za otvoreni zatvor, ali su predložili da se njegovo ponašanje testira u manje restriktivnom okruženju kao prvi korak ka puštanju na slobodu. Ali malo se toga promenilo. Od tada je premešten u drugi zatvor visoke bezbednosti i ostaje izolovan u svojoj ćeliji 23 sata dnevno.

Odluka o smanjenju bezbednosti i testiranju sa drugim zatvorenicima je na Ministarstvu pravde, koje ne komentariše pojedinačne slučajeve. Džon Podmor, bivši upravnik zatvora Belmarš, rekao je da je pokušao da premesti Bronsona u redovno odeljenje pre 30 godina. Eksperiment je trajao samo nekoliko nedelja.

- Dobio sam poziv u kojem su mi rekli da je Čarli uzeo iračke zatvorenike za taoce. Bili su vezani i veoma uplašeni. Bilo je užasno. Deo mene je bio slomljen jer su naši napori propali - rekao je Podmor.

Dok se incident odvijao, morao je da napusti zatvor zbog iznenadne smrti svog oca. Bronson mu je kasnije poslao čestitku saučešća, jedini zatvorenik koji je to učinio. "Napisao je da mu je žao što mi je izazvao toliko problema", prisetio se Podmor.

Komentarišući Bronsonove izglede, Podmor kaže: "Odbor za uslovni otpust je poslednji put preporučio ono što sam pokušavao da uradim pre 30 godina, ali to je situacija kao u paradoksu. Ne žele da ga premeste zbog njegove sklonosti ka nasilju, ali ako ga ne premeste, ne može da dokaže da se promenio".

Smanjenje izgleda za slobodu

Bivši upravnik smatra da se Bronsonove šanse za puštanje na slobodu smanjuju, delom zbog trenutnog stanja zatvorskog sistema. "Danas imate dodatnu dimenziju ozbiljnog organizovanog kriminala, nivo droge, radikalizaciju, opšti haos u sistemu sa kojim, mislim, vlade svih vrsta loše rade", objasnio je.

- To stvari čini hiljadu puta težim. Postoji takav nivo nediscipline u sistemu, a nivo provokacija sa kojima bi se Bronson verovatno danas suočio je deset puta veći nego što je bio pre 30 godina - rekao je Podmor.

Uprkos očaju zbog sistema uslovnog otpusta, Bronson nije izgubio nadu. Njegovo pismo je sadržalo poziv na "zabavu slobode". Rekao je da će se održati 2028. godine, dodajući: "Nemojte kasniti".