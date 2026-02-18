Slušaj vest

Merljivi rezultati mirovnih pregovora su tanki, pitanje je i kakvi su kapaciteti samih pregovarača, a i zbog čega je Kijev zabrinut zbog povratka ruskog predsedničkog pomoćnika Vladimira Medinskog u rusku pregovaračku delegaciju.

Zelenski pak traži od svog tima da organizuje buduće sastanke u Ženevi na nivou rukovodstva, tačnije, rekao je da je najbolji način da se postigne proboj po pitanju teritorije u pregovorima lični susret sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Da li do toga još mnogo treba da prođe ili je apsolutno nemoguća misija da se Zelenski i Putin pogledaju oči u oči i dogovore mir, za Kurir televiziju, govorili su Boško Jakšić, novinar, Darko Obradović, Centar za stratešku analizu i Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko-ruskog pokreta.

- Očigledno da u ovoj fazi uopšte ne može da se nazre približavanje rešenja. Ova dva ključna pitanja - teritorije i garancije ukrajinske bezbednosti – još uvek nisu rešena, a pregovarači jednostavno nisu hteli da traće vreme. Dva sata je bilo dovoljno da konstatuju da se njihovi stavovi ne približavaju, pa će pokušati ponovo na neki drugi način. Ono što je meni zanimljivo je da je ovo američka poslednja misija - rekao je Jakšić.

Boško Jakšić, novinar Foto: Kurir Televizija

Netradicionalni pregovarači: Vitkof i Kušner na visokoj diplomatiji

Nadovezao se ko učestvuje u pregovorima:

- Imamo Amerikance i taj novi pregovarački duet - Stiv Vitkof i Džered Kušner. Prepodne pregovaraju sa Irancima u vezi jednog važnog sporazuma da se izbegne rat, a popodne pregovaraju zajedno sa Ukrajincima i Rusima da se prekine rat. Sada imamo skoro paradoksalnu situaciju: o najvišoj diplomatiji razgovaraju i pregovaraju ljudi koji nemaju blage veze sa klasičnom diplomatijom.

Trampov izbor pregovarača

- Dobar odabir Donalda Trampa, koji uglavnom ne uvažava nikoga osim sebe i, naravno, od Melanije koja je s ovih prostora. Njegov glavni pregovarač maksimalno je angažovan na svim tačkama gde su izazvani sukobi i pravljen haos - kaže Dimitrijević.

Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko-ruskog pokreta Foto: Kurir Televizija

Kritike na Trampov račun

Dimitrijević je dodao da sumnja u kompetenciju američke pregovaračke misije.

- Smatram da je potpuno besmisleno da oni vode pregovore na ovaj način. Sumnjam pre svega u kompetenciju predsednika Donalda Trampa, a potom i u samu misiju. Naravno, kada su u pitanju nekretnine, on je kompetentan - u tom smislu ne možemo mu ništa zameriti, ali ovo je potpuno drugačiji kontekst.

Tajni kanali i poslovna prohodnost u diplomatiji

Obradović ističe da su Vitkof i Kušner izabrani zbog svoje povezanosti i prohodnosti sa Rusima, ali ne nužno zbog klasičnih diplomatskih kvalifikacija.

- Pozicija i snaga Amerike nisu upitni. Međutim, odabir Vitkofa i Kušnera više odgovara onima koji u tajnosti održavaju diplomatske kanale na visokom nivou. Istorija Hladnog rata pokazuje da su razni poverljivi pojedinci razgovarali sa državnicima drugih zemalja u ime svojih lidera. Ova dva čoveka možda zbog svoje poslovne prohodnosti - ili neke druge vrste prohodnosti sa Rusima - deluju idealno za takvu vrstu kanala - objasnio je Obradović.

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu Foto: Kurir Televizija

Simbol pada diplomatskog nivoa

Obradović se nadovezao da kada je reč o vođenju pregovora koji treba da rezultuju sporazumom, ni Kušner ni Vitkof nisu dorasli zadatku.

- Složićete se da nivo Vladimira Putina ne može biti američki trgovac nekretninama. Ipak, on mu je nametnut - kako smo mogli da vidimo na snimcima, Putin sedi sa njim za divanom u Moskvi, razgovara i uvažava ga. U prošlosti bi najmanji rang iz Amerike, kojem je Putin mogao da parira, bio predsednik ili državni sekretar. Sada Putin razgovara sa trgovcem nekretninama, koji danas predstavlja američkog predsednika, a sutra možda neće imati nikakvu funkciju. To jasno pokazuje na koji nivo je Rusija danas spala.

"O NAJVIŠOJ DIPLOMATIJI RAZGOVARAJU ONI KOJI NEMAJU VEZE SA ISTOM" Stručnjaci o pregovorima u Ženevi: "Ovo je poslednja američka misija"

