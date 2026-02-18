Slušaj vest

Jedino što se pouzdano zna jeste kako su pronađena šest mrtvih tela i izgorela planinska koliba. Ali ono što se zaista dogodilo u zločinu koji su lokalni mediji opisali kao „neviđen u Bugarskoj“ je više pitanja nego odgovora.

2. februara, tela trojice muškaraca otkrivena su pored delimično izgorele planinske kolibe nedaleko od prevoja Petrohan, blizu srpske granice u zapadnoj Bugarskoj. Vlasnik kolibe bio je Ivajlo Kalušev, ali on, još jedan 22-godišnji muškarac i 15-godišnji dečak su nestali bez traga. Svi koji su boravili u kolibi bili su članovi nevladine organizacije Nacionalna agencija za nadzor zaštićenih područja (NACPT).

Stvarnost mračnija od „Tvin Piksa“

Kada je zločin prvi put prijavljen, vršilac dužnosti glavnog tužioca Borislav Sarafov rekao je novinarima da „stvari nisu bile čiste“ ni u tom udruženju. Na pitanje novinara da li to znači da je Udruženje „sekta koja je takođe uključivala pedofiliju“, Sarafov je odgovorio: „Dobro ste me razumeli“.

„U stvarnom životu, okolnosti su ponekad još čudnije od onih u seriji 'Tvin Piks'“, rekao je on.

Glavni tužilac nije objavio nikakve dokaze o sumnjivim poslovima udruženja, ali je samo to otvorilo Pandorinu kutiju spekulacija o organizaciji. Da li je to bila neka vrsta paravojne grupe? Neka vrsta čudne budističke sekte?

Ko je bio Kalušev?

Šest dana kasnije, 8. februara, pronađene su i nestale osobe, takođe mrtve u kamp kombiju na brdu Okolčica, oko osamdeset kilometara udaljenom od prvog mesta zločina. Istražitelji pretpostavljaju da su se dogodila četiri samoubistva i dva ubistva.

Najviše se spekuliše o vlasniku brvnare i vođi udruženja NACPT, Ivajlu Kaluševu. Ovaj speleolog i ljubitelj prirode živeo je i u Meksiku, a u Bugarskoj je njegova organizacija sarađivala sa nadležnim službama u borbi protiv krivolova, ilegalne seče šuma, a zbog blizine državne granice, bila je na oprezu i zbog moguće trgovine ljudima. Šef bugarske kriminalističke policije takođe je potvrdio saradnju sa Kaluševom i njegovim udruženjem.

Kalušev i drugi članovi grupe legalno su posedovali nekoliko komada oružja, a nadležne službe negiraju da je NACPT bila neka vrsta paravojne organizacije.

Zlostavljanje maloletnika?

Kalušev je postao budista, a u svoju kolibu je primao i decu - naravno uz saglasnost roditelja. U prirodi ih je učio pećinarstvu, ali i zajedničkom životu uz duhovne rituale. U mnogim slučajevima, ova deca su prestajala redovno da idu u školu i počinjala da žive u kolibi.

Nakon njegove smrti, čovek koji je boravio sa njim kao dečak rekao je bugarskom portalu Bird da ga je Kalušev seksualno zlostavljao i da je to prijavio policiji 2022. godine.

Njegova majka tvrdi da laže. U intervjuu za Jutjub kanal Dneven red, priznala je da je u Kaluševu videla „duhovnog vođu“, ali i da mu je davala velike sume novca.

Zaista postoji nekoliko prijava protiv Kaluševog udruženja, a bar jedna od njih ga je optuživala za „bludne radnje“ sa maloletnicima. Ali ništa se nije dogodilo nakon ovih prijava i nikada nije sprovedena istraga. Prema rečima ljudi bliskih Kaluševu, on je znao za ove prijave, što bi značilo da je možda imao nekoga u policiji ili tužilaštvu ko mu ih je prijavio.

A prema kriminalističkoj istrazi mesta zločina, nije jasno šta se tamo dogodilo: oko kolibe je pronađeno nekoliko čaura, ali je nemoguće reći koje su ispaljene kada je zločin izvršen. Na kolibi je bila i kamera za video nadzor, a dan ranije, 1. februara, vidi se snimak cele grupe kako maše u znak oproštaja. Da li sve ovo ima veze sa nekom vrstom trgovine drogom? Da li su možda u sve ovo uključene i državne institucije?

Mnogo se spekuliše, ali nema dokaza.

Municija za predizbornu kampanju

Ovaj stravičan zločin je još jednom pokazao duboko nepoverenje bugarske javnosti prema državnom tužilaštvu i policiji. Javnost posebno mrzi vršioca dužnosti glavnog tužioca, Sarafova, kome je, prema anketi Alfa Riserča u decembru, verovalo samo 4 odsto ispitanih.

Ali zločin je postao i politički, jer se Bugarska sprema za svoje osme prevremene izbore za pet godina u aprilu. Sadašnja vladajuća koalicija sada optužuje opozicioni savez PP-DB, podsećajući da je Ministarstvo životne sredine potpisalo neobavezujući memorandum sa Kalušovom organizacijom tokom njihove vlade.

„Iz institucionalne perspektive, ovo je pokazatelj kako se takvi slučajevi mogu koristiti u svrhe koje nisu krivični postupci, uključujući i klevetanje političkih protivnika“, rekao je za DW Andrej Jankulov, advokat i pravni stručnjak za nevladinu organizaciju za borbu protiv korupcije.

Jankulov podseća da je bugarsko tužilaštvo često davalo izjave za koje nikada nisu predstavljeni dokazi, niti je to dovelo do sudske presude. Sve ovo ostavlja utisak da presude nisu donete zbog političkog uticaja na tužioce i sudije tokom protekle decenije.

U ovom političkom takmičenju, postoje i kritike da se ključna pitanja sve više udaljavaju od glavnih: da li su nadležne službe mogle da spreče ubistva da su na vreme istražile izveštaje? Kakav je bio njihov odnos sa organizacijom? Koji su bili motivi tragedije?

Bugari ne veruju istražiteljima

„Jedno je sigurno: prve reakcije vršioca dužnosti glavnog tužioca i istražitelja olakšale su širenje teorija zavere jer su podstakle novinare i javnost da čitaju između redova“, rekao je novinar Georgi Marčev za DW.

Prema rečima Jankulova, bivšeg tužioca, vraćanje poverenja zahtevaće kadrovske promene i veću efikasnost. Bugarska je, zajedno sa Mađarskom, najkorumpiranija zemlja u Evropskoj uniji, prema Indeksu percepcije korupcije Transparensi internešenela.

„Tek kada institucionalna nezavisnost postane stvarnost, društvo će moći da veruje onome što mu institucije govore“, rekao je Jankulov za DW. Međutim, on se nada da bugarsko društvo nije potpuno izgubilo poverenje u državne institucije.