Ruska vojna korveta „Stojki“ stigla je u iransku luku Bandar Abas u Ormuskom moreuzu pred vojno-pomorske vežbe u Omanskom zalivu, uz učešće Ratne mornarice Irana i Islamske Revolucionarne garde.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, korveta „Stojki“ i iranska ratna mornarica izvele su zajedničke manevarske vežbe u Omanskom zalivu. Na Telegram kanalu ministarstva navedeno je da su ruski i iranski mornari sinhronizovali svoje aktivnosti radi osiguravanja bezbednosti civilne plovidbe.

Ova vest je posebno interesantna jer je večeras portal Aksios objavio da bi Amerika mogla vrlo uskoro da pokrene vojnu operaciju protiv Irana.

"U iranskoj luci Bandar Abas naša posada je dopunila zalihe goriva, vode i hrane, a takođe je učestvovala u zajedničkim protokolarnim aktivnostima“, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Za 19. februar planirane zajedničke vojno-pomorske vežbe Rusije i Irana u Omanskom zalivu i na severu Indijskog okeana.

Vežbe će se održati u Bandar Abasu u bazi Prvog imamskog okruga Ratne mornarice kopnenih snaga Irana. Glavni cilj događaja je jačanje bezbednosti i održive pomorske saradnje.

(Kurir.rs/Novosti Mail/P.V.)

