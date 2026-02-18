Slušaj vest

Prema informacijama iz ukrajinskih izvora, sastanak između ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog verovatno će se održati. U vezi s tim, vojna podgrupa pregovora je blizu završetka, dok politička podgrupa još nije donela konačne odluke.

Ruska strana insistira na povlačenju ukrajinskih trupa iz cele Donjecke oblasti, što ostaje ključni zahtev, dok ukrajinska delegacija uspeva da se odupre pritiscima.

Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Prema rečima izvora, sastanak lidera je sada neophodan i verovatno će se dogoditi, jer ruski pregovarači planiraju da ovaj predlog prenesu Putinu.

Ne propustitePlanetaZELENSKI TRAŽIO OD TIMA U ŽENEVI DA MU ORGANIZUJE SUSRET SA PUTINOM! "Nije fer što Tramp traži ustupke samo od Ukrajine, a ne od Rusije!"
Donbas Ukrajina Vladimir Putin Volodimir Zlenenski Donald Tramp

Medinski na razgovorima u Ženevi izazvao redakcije Ukrajinaca

U međuvremenu, Medinski je ponovo spomenuo pregovore iz Istanbula 2022. godine, dok su ukrajinski diplomati uspeli da preusmere razgovor u konstruktivnijem pravcu.

Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Medinski je pominjao i „istorijske lekcije“, uključujući i „Rjurikoviče“, što je izazvalo reakcije unutar ukrajinske delegacije.

Reč je o srednjovekovnoj dinastiji Rjurikoviča, koja je vladala Kijevskom Rusijom, a kasnije i Moskovskom kneževinom, implicirajući da moderna ruska državnost potiče iz Kijevske Rusije.

Sljedeći krug pregovora mogao bi se održati za nekoliko nedelja, dok ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski smatra da su pregovori mogli ući u finalnu fazu da Rusija nije pokušavala da ih produži.

(Kurir.rs/RBC/P.V.)

Ne propustitePlaneta"NJIHOVA DELA LIČE NA PONAŠANJE NARKOMANA!" Ukrajina oštro odgovorila Budimpešti posle zavrtanja slavine
shutterstock-1099710719.jpg
PlanetaMAĐARSKA I SLOVAČKA ŽESTOKO UZVRATILE UDARAC UKRAJINI! Ovo je odgovor na blokiranje ruske nafte preko "Družbe!"
xxx AP Omar Havana.jpg
PlanetaKAKAV ZAOKRET – OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Rusija i Ukrajina održale sastanak u Ženevi OČI U OČI, bez Amerikanaca!
Rustem Umerov Vladimir Medinski
Planeta"BANDERA NIJE MOJ HEROJ, VELIKA KORUPCIJA JE U UKRAJINI" Rusi se lažno predstavili i testirali potencijalnog rivala Zelenskog - slavnog boksera!
vovan-i-leksus-63_main.jpeg