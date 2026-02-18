ČEKA SE POTVRDA IZ MOSKVE

Prema informacijama iz ukrajinskih izvora, sastanak između ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog verovatno će se održati. U vezi s tim, vojna podgrupa pregovora je blizu završetka, dok politička podgrupa još nije donela konačne odluke.

Ruska strana insistira na povlačenju ukrajinskih trupa iz cele Donjecke oblasti, što ostaje ključni zahtev, dok ukrajinska delegacija uspeva da se odupre pritiscima.

Prema rečima izvora, sastanak lidera je sada neophodan i verovatno će se dogoditi, jer ruski pregovarači planiraju da ovaj predlog prenesu Putinu.

Medinski na razgovorima u Ženevi izazvao redakcije Ukrajinaca

U međuvremenu, Medinski je ponovo spomenuo pregovore iz Istanbula 2022. godine, dok su ukrajinski diplomati uspeli da preusmere razgovor u konstruktivnijem pravcu.

Medinski je pominjao i „istorijske lekcije“, uključujući i „Rjurikoviče“, što je izazvalo reakcije unutar ukrajinske delegacije.

Reč je o srednjovekovnoj dinastiji Rjurikoviča, koja je vladala Kijevskom Rusijom, a kasnije i Moskovskom kneževinom, implicirajući da moderna ruska državnost potiče iz Kijevske Rusije.