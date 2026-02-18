Slušaj vest

Na trilateralnim pregovorima u Ženevi, Ukrajina i Rusija postigle su značajan napredak, složivši se da obaveste svoje lidere i nastave da rade na mirovnom sporazumu. Prema portparolki Bele kuće Kerolajn Livit, u budućnosti će biti održan još jedan krug pregovora.

Značajan napredak postignut je sa obe strane na trilateralnim pregovorima u Ženevi. Ukrajina i Rusija složile su se da obaveste svoje lidere i nastave zajednički rad na mirovnom sporazumu, izjavila je portparolka Bele kuće Livit.

"Rat je daleko od nas, ali Tramp je uložio dosta u mir"

"Predsednik Tramp i njegov tim uložili su ogroman broj vremena i truda u pokušaj da okončaju ovaj rat, koji je veoma daleko od Sjedinjenih Američkih Država. Ipak, on je predsednik mira. Zato je posvetio ogromne resurse kako bi okončao ovaj rat. Bukvalno juče održan je još jedan krug trilateralnih pregovora između SAD, Rusije i Ukrajine.

1/8 Vidi galeriju Pregovori Rusije i Ukrajine u Ženevi Foto: HOGP/Ukrainian National Security and Defense Council press office

Postignut je značajan napredak sa obe strane. Obe strane su se složile da obaveste svoje lidere i nastave rad na mirovnom sporazumu. Dakle, u budućnosti će biti još jedan krug pregovora“, rekla je Livit.

"SAD nastavljaju da prodaju oružje koje se dalje šalje Ukrajini"

Prema njenim rečima, Tramp rat smatra krajnje nepravdom – ne samo prema Rusima i Ukrajincima koji su izgubili živote, već i prema američkom narodu i američkim poreskim obveznicima, koji su prethodno finansirali vojne napore u ovom ratu dok predsednik Tramp nije stavio tačku na to.

"Želim da podsetim sve u svetu da Sjedinjene Države i dalje prodaju oružje NATO, koje se potom šalje Ukrajini kako bi branila svoju slobodu i svoje granice", dodala je Livit.