Majka iz centralne Kalifornije, čije je jednogodišnje dete umrlo u pregrejanom automobilu dok je bila na tretmanu filerima za usne, suočava se sa 15 godina zatvora.

Maja Hernandez (20) iz Visalije trebalo bi da bude izrečena presuda 5. marta u Višem sudu okruga Kern u Bejkersfildu, objavio je LA Tajms.

Hernandez se izjasnila da nije kriva za ubistvo iz nehata, a optužnica je sadržala dve otežavajuće okolnosti: nanošenje teških telesnih povreda žrtvi mlađoj od pet godina i namerno povređivanje deteta što je rezultiralo smrću.

Sporazum o priznanju krivice usledio je nakon što je suđenje po ozbiljnijim optužbama, uključujući ubistvo drugog stepena, poništeno u decembru, nakon što porota nije mogla da donese jednoglasnu presudu.

Foto: Printskrin X

Tužioci i odbrana postigli su sporazum o priznanju krivice u kojem se Hernandez izjasnila krivom u zamenu za odustajanje od optužbe za ubistvo. Prema rečima tužilaca, Hernandez je ostavila svoje dvoje dece, uzrasta 1 i 2 godine, u svom hibridnom automobilu Tojota Korola na parkingu 29. juna oko 14 časova jednog vrućeg letnjeg dana u Bejkersfildu. Otišla je u obližnji spa centar na tretman punjenja usana. Rekla je policiji da je ostavila auto upaljen i klima uređaj uključen.

Međutim, njeno vozilo ima sigurnosnu funkciju koja automatski gasi motor nakon sat vremena rada u praznom hodu. Policija veruje da se automobil ugasio oko 15 časova, kada je spoljna temperatura bila oko 38 stepeni Celzijusa.

Policijski detektiv Kajl Meknab ​​je u izveštaju rekao da je procenjeno da je temperatura unutar vozila mogla porasti za više od 16 stepeni Celzijusa. Ernandez je rekla policiji da se vratila u svoj automobil u 16:30 i zatekla svog jednogodišnjeg sina kako ima napad i peni na usta. Odmah je pozvala 911, a deca su odvedena u bolnicu.

Jednogodišnji Amilio Gutijerez je preminuo u bolnici. Prema policijskom izveštaju, po dolasku nije disao, nije imao puls, usne su mu bile plave, a telesna temperatura mu je izmerena na 41,8 stepeni Celzijusa. Starije dete je preživelo i oporavilo se.