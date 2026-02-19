Eksplozije i požari u gradu Velikije Luki

Eksplozije i požari u gradu Velikije Luki

Ukrajinaje navodno pogodila skladište nafte u ruskoj Pskovskoj oblasti i lansirala projektile na ruski grad Belgorod, što je izazvalo nestanke struje u delovima grada, preneli su Telegram kanali i lokalne vlasti u noći između 18. i 19. februara.

- Nažalost, došlo je do još jednog masovnog raketnog napada na energetske objekte u gradu Belgorodu. Šteta je velika. Možemo da vidimo da je došlo do delimičnog gubitka električne energije i grejanja, pa trenutno istražujemo situaciju - izjavio je guverner Belgorodske oblasti, Vjačeslav Gladkov, kasno 18. februara.

Grad se nalazi svega 34 kilometra od severoistočne granice Ukrajine sa Rusijom.

Eksplozije i požari prijavljeni su tokom noći 19. februara u skladištu nafte u gradu Velikije Luki, u severozapadnom delu Pskovske oblasti, prema navodima Telegram kanala Exilenova+.

Ukrajina redovno izvodi napade na vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije u pokušaju da oslabi borbenu moć Moskve. Kijev energetsku infrastrukturu smatra legitimnim vojnim ciljem, uz obrazloženje da ona direktno finansira ruske ratne napore.

Belgorodska oblast pod čestim napadima

Belgorod je više puta bio meta napada tokom rata, kao i poslednjih nedelja. Napadi su prijavljeni i tokom noći 2. februara u Belgorodskoj oblasti, kada su zvaničnici tvrdili da je ukrajinski dron izazvao požar u gradu Stari Oskol.

Dana 6. februara prijavljeni su nestanci struje i grejanja u Belgorodskoj oblasti nakon navodnog raketnog napada koji je oštetio ključnu energetsku infrastrukturu.

Dodatni prekidi u snabdevanju strujom i grejanjem zabeleženi su 7. februara u Belgorodu, nakon navodnih napada na lokalnu termoelektranu i elektroenergetsku podstanicu.

Napadi dronovima širom Rusije

Napadi dronovima zabeleženi su širom Rusije tokom noći 17. februara, uključujući i rafineriju nafte Iljski u južnoj ruskoj oblasti Krasnodarski kraj, gde je izbio veliki požar nakon prijavljenih udara, prema navodima ukrajinskog Generalštaba, lokalnih vlasti i društvenih mreža.