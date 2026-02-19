Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovio je 18. februara da Ukrajinaneće prepustiti teritoriju Rusiji niti se povući sa područja koja trenutno kontroliše, dok pregovori uz posredovanje SAD o okončanju ruske invazije punog obima ostaju u zastoju zbog pitanja oko teritorija, uoči četvrte godišnjice rata.

- Hiljade, desetine hiljada Ukrajinaca su poginule na ovom pravcu, braneći ovaj deo Ukrajine - rekao je Zelenski u intervjuu sa britanskim novinarom Pirsom Morganom.

- Moramo da razumemo da je Donbas deo naše nezavisnosti. To je deo naših vrednosti. Nije reč samo o zemlji, nije reč samo o teritoriji. Reč je o ljudima.

Bez ustupaka oko teritorije, potrebne čvrste bezbednosne garancije

Zelenski je naveo da je postignut veći napredak u tehničkim razgovorima o tome kako bi potencijalno primirje moglo da se nadzire, nego u političkim pitanjima. Naglasio je da bi svako trajno rešenje zahtevalo snažne bezbednosne garancije i učešće Evrope.

- Kada govorimo o bezbednosnim garancijama, mislimo na jake garancije da će ostatak sveta ili neke zemlje biti spremne da reaguju ako se Putin vrati sa svojom agresijom - rekao je Zelenski, misleći na ruskog predsednika Vladimira Putina.

On je opisao Ukrajince kao iscrpljene posle skoro četiri godine sveobuhvatnog rata, ali je istakao da je zemlja i dalje ujedinjena, podsećajući na masovnu mobilizaciju tokom zimskih napada na energetsku infrastrukturu i brzu obnovu u Kijevu i drugim gradovima.

- Najteža situacija bila je u Kijevu nakon svih tih napada - rekao je, dodajući da je "240 brigada došlo u Kijev iz svih svojih regiona kako bi obnovile kritičnu infrastrukturu".

Pregovori u Ženevi bez pomaka u političkom delu

Na diplomatskom planu, Zelenski je rekao da su vojni i tehnički timovi bliži postizanju detaljnog okvira za misiju nadzora primirja, ali je priznao da politički deo pregovora ostaje sporan - posebno kada je reč o teritoriji.

Razgovori u Ženevi završeni su nakon dva dana sastanaka, koje su ruski pregovarači opisali kao "teške, ali praktične". Zelenski je, međutim, ocenio da je napredak nedovoljan i da su strane i dalje daleko jedna od druge u političkom segmentu. Sledeći sastanak, prema njegovim rečima, takođe će biti održan u Švajcarskoj.

Zelenski je naglasio da Ukrajina ne može da prihvati, kako je naveo, ruski zahtev da Kijev povuče snage iz preostalih delova Donjecke oblasti pod ukrajinskom kontrolom, nazvavši takav predlog "neverovatnim".

Istakao je da "Ukrajina ne priznaje rusku okupaciju kao legitimnu."

1/9 Vidi galeriju Volodimir Zelenski na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Izbori tokom rata i kritika na račun međunarodnog sporta

Govoreći o unutrašnjim političkim pritiscima i pitanju izbora, Zelenski je rekao da ukrajinski zakoni ne dozvoljavaju održavanje nacionalnih izbora tokom ratnog stanja, ali da bi razmotrio inicijativu da parlament izmeni zakon ukoliko bi bilo obezbeđeno dvomesečno primirje - uz napomenu da kratka pauza ne znači nužno kraj rata.

- Učiniću sve što mogu, razgovaraću sa parlamentom. Oni će promeniti zakon, nadam se - dodao je.

U istom intervjuu, Zelenski je osudio, kako je rekao, "dvostruke standarde" u međunarodnom sportu, osvrćući se na diskvalifikaciju ukrajinskog skeleton takmičara Vladislava Heraskeviča na Zimskim olimpijskim igrama Milano–Kortina zbog "kacige sećanja" posvećene ukrajinskim sportistima poginulim u ratu. Zelenski mu je kasnije dodelio Orden slobode Ukrajine.