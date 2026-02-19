Slušaj vest

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je da "niko nije iznad zakona", odgovarajući na pitanje o bivšem princu Endruu Mauntbatenu Vindzoru, ali je odbio da kaže da li bi bivši princ trebalo dobrovoljno da se javi britanskoj policiji.

Njegovi komentari dolaze u trenutku dok policija razmatra nove optužbe protiv Endrua, koji dosledno i odlučno poriče bilo kakvu krivicu.

- Mislim da je to stvar policije, oni će sprovesti sopstvene istrage, ali jedno od osnovnih načela u našem sistemu jeste da su svi jednaki pred zakonom i da niko nije iznad zakona - rekao je Starmer, piše BBC.

- To je veoma važno načelo naše zemlje i mora se primeniti u ovom slučaju na isti način kao i u svakom drugom - dodao je.

Starmer je takođe ponovio svoje ranije stavove da bi Mauntbaten-Vindzor trebalo da svedoči pred američkim Kongresom.

- Svako ko ima bilo kakve informacije trebalo bi da svedoči. Dakle, bio to Endru ili bilo ko drugi, svako sa relevantnim informacijama treba da se obrati nadležnom organu - rekao je.

Optužbe o susretu sa Epstajnom

Dodao je da se, ukoliko poslanici u parlamentu žele raspravu o vezama princa Endrua sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, on "tome ne bi protivio".

Komentari premijera usledili su nakon objavljivanja miliona dokumenata koji otkrivaju blisku vezu Endrua sa Epstajnom.

Prošlomesečna serija dokumenata uključivala je fotografije na kojima on kleči iznad žene koja leži na podu, dok se u drugim dokumentima njegovo ime više puta pominje.

Policija oblasti Doline Temze trenutno procenjuje optužbe, koje je prvi objavio BBC, da je Epstajn poslao ženu u Britaniju radi seksualnog odnosa sa Endruom.

Navodni susret dogodio se 2010. godine u rezidenciji bivšeg princa, Rojal lodžu. Žena, koja nije Britanka, tada je imala dvadesetak godina. Njen advokat Bred Edvards izjavio je da ona tvrdi da su joj, nakon noći provedene sa Endruom, ponudili čaj i obilazak Bakingemske palate.

Istrage o zloupotrebi položaja i curenju informacija

Policija Doline Temze odvojeno procenjuje da li postoje osnove za istragu protiv Endrua zbog sumnje na zloupotrebu položaja u javnoj službi i odavanje službene tajne.

Čini se da najnoviji dokumenti koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD pokazuju da je bivši princ prosleđivao osetljiva vladina dokumenta i komercijalne informacije Džefriju Epstajnu.

Ukupno devet policijskih uprava širom Velike Britanije potvrdilo je da razmatra pokretanje istraga u vezi sa optužbama povezanim sa Epstajnom. Konkretno, londonska policija saopštila je da sprovodi "početne istrage" u vezi sa optužbama koje se odnose na telohranitelje ranije dodeljene Endruu.

Bivši visoki oficir zadužen za zaštitu u londonskoj policiji izjavio je za LBC da su pripadnici Komande za zaštitu kraljevske porodice i specijalizovanu zaštitu možda "namerno zažmurili" prilikom posete Epstajnovom privatnom ostrvu.

Dugogodišnji kontakt i rastući pritisak

U saopštenju je londonska policija navela da "nije utvrdila nikakve nepravilnosti", ali da su "započete početne istrage o ovim konkretnim optužbama kako bi se utvrdile činjenice".

Posle objavljivanja fotografija i dodatne elektronske prepiske između njega i Epstajna, bivši princ se iselio iz svog doma u Vindzoru i preselio na imanje Sandringem u Norfolku.

Brojne razmene poruka otkrile su da su bili u kontaktu godinama nakon što je američki milioner priznao krivicu za podvođenje maloletnice.

Epstajn je preminuo u zatvorskoj ćeliji u Njujorku 10. avgusta 2019. godine, gde je navodno izvršio samoubistvo čekajući suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

U međuvremenu raste pritisak na Endrua da svedoči u SAD o svojim vezama sa Epstajnom. Prošle nedelje na to su ga pozvali američki zvaničnici i porodica njegove najpoznatije žrtve, Virdžinije Đufre.

Pokojna Virdžinija Đufre tvrdila je 2014. godine da su je Epstajn i njegova partnerka Gislejn Maksvel, dok je imala 17 godina, podvodili i primorali na seksualni odnos sa Endruom, što on negira.