Ubrzano se radi na fortifikaciji i kamufliranju vojnih baza i nuklearnih postrojenja

Novi satelitski snimci pokazuju da je Iranu poslednje vreme izgradio betonski štit preko nove zgrade na osetljivom vojnom objektu i prekrio ga zemljom, kažu stručnjaci, čime je nastavljen rad na lokaciji za koju se navodi da ju je Izrael bombardovao 2024. godine, dok tenzije sa SAD rastu.

Snimci takođe prikazuju da je Iran zakopao ulaze u tunele na nuklearnom kompleksu u Isfahanu, koji je bombardovan od strane SAD tokom12-dnevnog sukoba sa Izraelom prošle godine, ojačao ulaze u tunelima na drugoj lokaciji i popravio baze za rakete pogođene tokom sukoba.

Ovi snimci daju uvid u aktivnosti Irana na lokacijama koje su u centru napetosti sa Izraelom i SAD, dok Vašington pokušava da postigne sporazum sa Teheranom o nuklearnom programu, uz pretnju vojnim akcijama ako pregovori propadnu.

Novi satelitski snimci vojnih baza i nuklearnih postrojenja načinjeni iznad Irana. Zemlja ojačava objekte boljim sistemima zaštite u slučaju novog napada Amerike i Izraela.

Vojni kompleks Parčin

Parčin, koji se nalazi na 30 km jugoistočno od Teherana, jedan je od najosetljivijih vojnih objekata u Iranu. Zapadne obaveštajne službe sugerišu da su tamo pre više od dve decenije izvođeni testovi relevantni za detonaciju nuklearnih bombi. Iran je uvek negirao da želi nuklearno oružje.

Izveštaji navode da je Izrael bombardovao Parčin u oktobru 2024. Satelitski snimci pre i posle napada pokazuju ogromna oštećenja jednog pravougaonog objekta i očiglednu rekonstrukciju, vidljivu na snimcima od 6. novembra 2024.

Snimci od 12. oktobra 2025. pokazuju napredak na lokaciji, sa skeletom nove zgrade i dve manje zgrade pored nje. Napredak je vidljiv i na snimcima od 14. novembra, sa metalnim krovom preko velike zgrade.

Međutim, snimci od 13. decembra pokazuju da je objekat delimično prekriven, a do 16. februara više se ne vidi, potpuno zaklonjen betonskom konstrukcijom, kažu stručnjaci.

Institut za nauku i međunarodnu bezbednost (ISIS) je u analizi od 22. januara naveo da je napredovala izgradnja "betonskog sarkofaga" oko novoizgrađenog objekta na lokaciji, poznatog kao Talegan 2.

U izveštaju iz novembra, ISIS je naveo da snimci pokazuju "stalne građevinske radove i prisustvo objekta nalik na dugačku cilindričnu komoru, moguće za skladištenje eksploziva, dužine oko 36 metara i prečnika 12 metara, smeštene unutar zgrade".

- Komore za skladištenje jakih eksploziva su ključne za razvoj nuklearnog oružja, ali se mogu koristiti i u raznim drugim procesima proizvodnje konvencionalnog oružja - dodaje ISIS.

Vilijam Gudhajnd, analitičar forenzičkih snimaka iz organizacije Contested Ground, rekao je da krov ima sličnu boju kao okolina i dodao da je "najverovatnije prekriven zemljom da bi se prikrila boja betona."

- Odugovlačenje pregovora ima svojih prednosti - u poslednje dve do tri nedelje Iran je bio zauzet zakopavanjem nove lokacije Talegan 2. Više zemlje je dodato i objekat bi uskoro mogao da postane potpuno neprepoznatljiv bunker, pružajući značajnu zaštitu od vazdušnih udara - napisao je na "Iksu" osnivač ISIS-a, Dejvid Olbrajt.

Zakopani tuneli na nuklearnom kompleksu Isfahan

Isfahan je jedan od tri iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma koje su SAD bombardovale u junu prošle godine. Pored objekata nuklearnog ciklusa, Isfahan sadrži podzemni prostor gde je, kako tvrde diplomate, čuvan veći deo obogaćenog uranijuma.

Satelitski snimci od kraja januara pokazali su nove napore da se zakopaju dva ulaza u tunelski kompleks, navodi ISIS 29. januara. U ažuriranju od 9. februara, ISIS je naveo da je i treći ulaz zatrpan zemljom, što znači da su svi ulazi u tunelski kompleks sada "potpuno zakopani".

- Snimak od 10. februara pokazuje sva tri tunela zakopana - rekao je Gudhajnd.

ISIS je 9. februara naveo da "zakopavanje ulaza u tunel pomaže u ublažavanju potencijalnog vazdušnog udara i otežava pristup kopnenim snagama u slučaju napada radi zaplene ili uništavanja visokorazređenog uranijuma koji se tamo može nalaziti."

Utvrđeni tuneli u Natancu

Satelitski snimci pokazuju da Iran od 10. februara radi na ojačavanju i utvrđivanju dva ulaza u tunelski kompleks pod planinom oko 2 km od Natanca, gde se nalaze druga dva postrojenja za obogaćivanje uranijuma.

Na snimcima se vidi "stalna aktivnost na kompleksu u vezi sa ovim radovima, uključujući kretanje brojnih vozila, uključujući kamione, mešalice za beton i drugu tešku mehanizaciju", navodi ISIS. Planovi Irana za objekat, poznat kao "Pikeks mauntin", nisu jasni.

Baze balističkih raketa

Baza Širaz (jug Irana, 10 km južno od grada)



- Jedna je od 25 glavnih baza sposobnih za lansiranje balističkih raketa srednjeg dometa, prema izraelskoj organizaciji Alma Research and Education Center.

Snimci pokazuju rekonstrukciju i čišćenje glavnog logističkog i komandnog dela baze.

- Ključna poruka je da kompleks još nije vraćen u punu operativnu sposobnost kao što je bilo pre vazdušnih udara - rekao je Gudhajnd.

Baza Kom (40 km severno od grada Koma)