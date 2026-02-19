Slušaj vest

Američka vojska je spremna da izvrši napad na Iran već krajem ove nedelje, ali predsednik Donald Trampjoš nije doneo konačnu odluku o odobrenju takve akcije, saznaje CNN od izvora upoznatih sa situacijom.

Vojni vrh je izvestio Belu kuću da su jedinice spremne za napad do kraja nedelje, nakon snažnog gomilanja vazdušnih i pomorskih snaga na Bliskom istoku. Jedan izvor je upozorio da Tramp u četiri oka razmatra razloge za i protiv napada, dok od svojih savetnika i saveznika pokušava da sazna koji bi potez bio najpametniji.

Vodeći zvaničnici za nacionalnu bezbednost sastali su se u sredu u Beloj kući kako bi raspravili stanje u Iranu. Trampa su istog dana o indirektnim razgovorima sa Iranom, održanim dan ranije, izvestili posebni izaslanikStiv Vitkof i predsednikov zet Džared Kušner. Za sada nije poznato da li će Trump doneti odluku do vikenda.

- On posvećuje mnogo vremena razmišljanju o ovome - rekao je jedan od izvora.

Pregovori sa Iranom

Iranski i američki pregovarači razmenjivali su poruke tri i po sata tokom indirektnih pregovora u Ženevi u utorak, ali sastanak je završen bez jasnog rešenja. Glavni iranski pregovarač tvrdi da su se strane dogovorile o osnovnim načelima, dok američki zvaničnik ističe da je još mnogo otvorenih pitanja.

Portparolka Bele kuće, Kerolajn Livit, izjavila je u sredu da se očekuje da će Iran u narednim nedeljama izneti više detalja o svom pregovaračkom stavu. Ipak, nije želela da potvrdi da li će se Tramp u tom periodu uzdržati od vojne akcije.

Američki državni sekretar Marko Rubio trebalo bi 28. februara da otputuje u Izrael na sastanak sa premijerom Benjaminom Netanjahuom kako bi ga izvestio o toku pregovora sa Iranom, saznaje CNN od zvaničnika Stejt departmenta.

- Neću postavljati rokove u ime predsednika SAD - poručila je Livit.

Dodala je da je diplomatija uvek prvi izbor predsednika, ali da je i vojna opcija i dalje na stolu.

- Mnogo je razloga i argumenata koji idu u prilog napadu na Iran - rekla je portparolka, ističući da se Tramp prvenstveno oslanja na savete svog tima za nacionalnu bezbednost.

Napetosti i pripreme

Nejasne izjave pojačale su strah od izbijanja vojnog sukoba između dve države, iako se zvaničnici i dalje nadaju diplomatskom rešenju. Nakon jačanja snaga, na Bliski istok već ovog vikenda stiže američki nosač aviona Džerald Ford, najmoderniji američki nosač aviona sa svojom pratnjom.

Prema izvorima upoznatim sa kretanjem trupa, američke vazdušne snage stacionirane u Velikoj Britaniji, uključujući tanker avione i borbene letelice, premestile su se bliže Bliskom istoku.

Novi satelitski snimci potvrđuju da Iran, suočen sa američkim vojnim pritiskom, dodatno zaštićuje svoja nuklearna postrojenja tako što ih betonom i zemljom ukopava duboko u tlo, navodi Institut za nauku i međunarodnu bezbednost (ISIS).

Hronologija događaja

Nekoliko kalendarskih događaja moglo bi da utiče na odluku o trenutku napada:

- Zimske olimpijske igre, koje se tradicionalno smatraju periodom svetskog zajedništva, završavaju se u nedelju, pa deo evropskih zvaničnika veruje da do tada neće biti udara.

- Ramazan je počeo u sredu, a saveznici SAD sa Bliskog istoka koji se protive napadu strahuju da bi vojna akcija tokom muslimanskog svetog meseca izazvala dodatnu destabilizaciju i poslala poruku o američkom nepoštovanju.

- Godišnji govor predsednika SAD o stanju nacije zakazan je za utorak, što je, prema saradnicima, početak kampanje za izbore na sredini mandata, fokusirane na domaća pitanja.

Za sada nije jasno da li Tramp uzima ove događaje u obzir dok razmatra svoje opcije.

Trampova strategija i stavovi

Tramp u svojim izjavama o Iranu proteklih nedelja nije mnogo učinio da pridobije podršku javnosti ili Kongresa za veliku vojnu operaciju. Iako je nagovestio da želi promenu režima u Iranu i insistirao da Iran ne sme dobiti nuklearno oružje, nije precizirao koji bi tačno bili njegovi ciljevi u slučaju izdavanja naredbe za napad.

Razmeštaj američkih snaga na Bliskom istoku (stanje 18. februar 2026.)

Američka vojska od sredine januara premešta vazdušne i pomorske snage bliže Iranu, a od 18. februara regiji se približava i dodatna udarna grupa nosača aviona.

1. Vazdušne snage po lokacijama

Krit, Grčka – izviđački avion RC-135V

Azrak, Jordan – višenamenski lovci F-15 Eagle, avioni za elektronsko ratovanje E/A-18G Growler i jurišni avioni A-10 Warthog

Al-Karž, Saudijska Arabija – komunikacioni avion E-11A BACN, višenamenski lovci F-16 Fighting Falcon, izviđački avion P-8A Poseidon i avion za rano upozoravanje i vezu E-3

Avali, Bahrein – izviđački avion P-8A Poseidon

Al-Dafra, UAE – bespilotna letelica velike autonomije MQ-4C Triton

2. Pomorske snage (trenutne pozicije)

Crveno more – razarač USS Delbert D. Black

Persijski zaliv – brodovi za obalno delovanje USS Tulsa i USS Canberra

Severni deo Arapskog mora – udarna grupa Linkoln:

nosač aviona USS Abraham Linkoln

razarači: USS Frank E. Petersen Jr., USS Spruance, USS McFaul, USS Pinckney

višenamenski lovci F/A-18E Super Hornet i F-35C Lightning II

avioni za elektronsko ratovanje EA-18G Growler

sistem za rano upozoravanje E-2 Hawkeye

helikopteri MH-60S i MH-60R Sea Hawk

Ormuški moreuz – razarači USS Mitscher i USS Michael Murphy, brod za obalno delovanje USS Santa Barbara

3. Snage u dolasku

Udarna grupa Ford:

nosač aviona USS Džerald Ford

razarači USS Bainbridge, USS Mahan, USS Winston S. Churchill

višenamenski lovci F/A-18E Super Hornet

avioni za elektronsko ratovanje EA-18G Growler

sistem za rano upozoravanje E-2 Hawkeye

helikopteri MH-60S i MH-60R Sea Hawk