"Ne treba mi istorijsko sr*nje da bih završio ovaj rat i prešao na diplomatiju. Jer je to samo taktika odugovlačenja. Pročitao sam ništa manje istorijskih knjiga nego Putin. I mnogo sam naučio. Znam više o njegovoj zemlji nego što on zna o Ukrajini. Jednostavno zato što sam bio u Rusiji - u mnogim gradovima. I poznavao sam mnogo ljudi tamo. On nikada nije bio u Ukrajini toliko puta. Bio je samo u velikim gradovima. Ja sam išao u male gradove. Od severa do juga. Svuda. Znam njihov mentalitet. Zato ne želim da gubim vreme na sve te stvari. Radi se o njima. Oni su odlučili da imaju takav sistem. Rusi su odlučili da promene sebe. Rusi su odlučili da im treba novi car. To je na njima", naveo je Zelenski na platformi X.