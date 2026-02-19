"NE TREBA MI ISTORIJSKO ĐUBRE DA ZAVRŠIM RAT, NISAM ČITAO MANJE KNJIGA OD PUTINA!" Zelenskom opet "popustio" rečnik tokom obraćanja (FOTO)
Nesvakidašnje za njega, tek, Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine, ponovo je upotrebio nediplomatski rečnik, baš kao i pre neki dan kada je opsovao Ruse, rekavši da mu ne treba istorija da bi završio rat.
"Ne treba mi istorijsko sr*nje da bih završio ovaj rat i prešao na diplomatiju. Jer je to samo taktika odugovlačenja. Pročitao sam ništa manje istorijskih knjiga nego Putin. I mnogo sam naučio. Znam više o njegovoj zemlji nego što on zna o Ukrajini. Jednostavno zato što sam bio u Rusiji - u mnogim gradovima. I poznavao sam mnogo ljudi tamo. On nikada nije bio u Ukrajini toliko puta. Bio je samo u velikim gradovima. Ja sam išao u male gradove. Od severa do juga. Svuda. Znam njihov mentalitet. Zato ne želim da gubim vreme na sve te stvari. Radi se o njima. Oni su odlučili da imaju takav sistem. Rusi su odlučili da promene sebe. Rusi su odlučili da im treba novi car. To je na njima", naveo je Zelenski na platformi X.
On je dodao da je, međutim, nešto drugo posredi.
"Ovde se radi o bezbednosnom pitanju. Protiv nas se vodi veliki rat. Ovo su naši životi. Jedino o čemu želim da razgovaram s njim jeste da mislim da to moramo da rešimo na najuspešniji način. Mislim da ovaj rat treba brzo da se završi. Zato želim da govorim samo o takvim stvarima", dodao je Zelenski.
Zelenski je, nešto ranije u toku dana, poručio Rusima da se Ukrajina neće povući iz Donbasa.
(Kurir.rs/P.V.)