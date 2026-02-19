Slušaj vest

Endru Mauntbaten-Vindzor, poznat kao princ Endru, uhapšen je danas u svom domu u Sendringemu tokom policijske racije, nakon otkrića o njegovoj vezi sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

U saopštenju u četvrtak, policija Temz Veli je navela da je pokrenula istragu zbog dela „nepravilnosti u javnoj službi“.

„Muškarac u šezdesetim godinama iz Norfolka je uhapšen i i dalje je u policijskom pritvoru“, saopštila je britanska policija.

Ova policijska jedinica je prošle nedelje saopštila da procenjuje dokaze kako bi odlučila da li da pokrene punu istragu protiv Mauntbaten-Vindzora zbog nepravilnosti u javnoj službi, nakon otkrića o njegovom ponašanju dok je obavljao tu funkciju.

Veza sa Epstajnom došla u fokus ove godine, posle objavljivanja fajlova

Veza Mauntbaten-Vindzora sa Epstajnom ponovo je došla pod pažnju ove godine kada je Ministarstvo pravde SAD objavilo milione dokumenata vezanih za osramoćenog finansijera.

Dokumenti su pokazali da je Mauntbaten-Vindzor, koji je prošle godine od svog brata Kralja Čarlsa lišen titule "princ", zagovarao interese Epstajna tokom državne posete Ujedinjenim Arapskim Emiratima sa kraljicom 2010. godine.

Fajlovi su takođe sadržali sliku Mauntbaten-Vindzora na sve četiri iznad mlade žene.

Nije bilo jasno na koje aktivnosti se hapšenja konkretno odnose. Mauntbaten-Vindzor je dosledno negirao bilo kakvu finansijsku ili seksualnu zloupotrebu koja proizilazi iz njegovih veza sa Epstajnom i njegovim krugom.

Kralj Čarls je ranije ovog meseca izjavio da je spreman da pomogne policijskim istragama u vezi svog brata.

(Kurir.rs/FT/P.V.)

