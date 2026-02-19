Slušaj vest

Spasilački timovi koji pretražuju zabačene predele oblasti oko jezera Taho u Kaliforniji saopštili su da su pronašli tela osam skijaša koji su nestali u lavini u utorak.

Potraga za još jednim nestalim skijašem se nastavlja, ali se pretpostavlja da je ta osoba mrtva, izjavila je šerif okruga Nevada Šanan Mun na konferenciji za novinare u sredu.

Zvaničnici su naveli da je jedna od poginulih osoba bila supružnik člana jednog od timova za potragu i spasavanje, što je nastavak akcije učinilo „emocionalno izuzetno teškim“.

15 skijaša prijavljeno kao nestalo

Petnaest skijaša prijavljeno je kao nestalo u utorak nakon što se lavina veličine fudbalskog terena obrušila na područje Kasil Pik oko 11.30 po lokalnom vremenu (19.30 po srednjoevropskom vremenu). Šestoro je spaseno.

„Želim da izrazim saučešće porodici u ovom veoma teškom trenutku“, rekao je u sredu šerif okruga Plejser Vejn Vu.

Tela još ne mogu da se izvuku

Tela osam poginulih skijaša i dalje su zatrpana u snegu i za sada ne mogu da budu izvučena zbog, kako su zvaničnici naveli, "prilično užasnih" uslova.

Od lavine je na tom području palo još oko 90 centimetara snega, rekao je nadzornik Nacionalne šume Taho Kris Fojtrije.

„Opasnost je i dalje velika“, rekao je on.