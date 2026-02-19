HAOS NA ULICAMA JUŽNE KOREJE: Bivši predsednik osuđen na doživotnu robiju! Izbili sukobi u Seulu, okupile se njegove pristalice i protivnici! (VIDEO)
Jun Suk Jeol je proglašen krivim za pobunu zbog pokušaja uvođenja ratnog stanja 2024. godine, kao i za zloupotrebu položaja, rekao je sudija.
Junova naredba je trajala samo šest sati, ali je potresla zemlju - paralisala je ono što je ostalo od vlade i koštala njegovu stranku sledećih izbora. Policija Južne Koreje pojačala je bila mere bezbednosti u blizini suda uoči prve presude Jeolu.
Konvoj sa Junom stigao je u sud oko 00:50 časova, preneo je Jonhap. Specijalni tužioci zatražili su smrtnu kaznu, tereteći ga da je proglašenjem ratnog stanja predvodio pobunu.
Više od 100 njegovih pristalica okupilo se ispred suda, uzvikujući parole podrške i mašući zastavama Južne Koreje i SAD, dok je oko 80 njih održalo celonoćni skup tražeći njegovo oslobađanje.
Krajnje desničarske grupe, uključujući Uniju slobode, najavile su miting sa oko 4.300 učesnika u blizini sudskog kompleksa.
Istovremeno, građanske i progresivne organizacije, među njima i grupa "Candlelight Action", planirale su okupljanje oko 5.000 ljudi kod stanice Seočo, pozivajući na Junovu osudu.
Između pristalica i protivnika razmenjene su uvrede, ali nije bilo fizičkih sukoba zahvaljujući pojačanom policijskom prisustvu.
Policija je mobilisala oko 1.000 pripadnika i postavila autobuse kao barijere oko kompleksa, dok je sud zatvorio sve ulaze osim istočne kapije. Ulazak je bio dozvoljen samo unapred registrovanim vozilima i predstavnicima medija.
(Kurir.rs/Telegraf.rs/BBC)