Slušaj vest

Jun Suk Jeol je proglašen krivim za pobunu zbog pokušaja uvođenja ratnog stanja 2024. godine, kao i za zloupotrebu položaja, rekao je sudija.

Junova naredba je trajala samo šest sati, ali je potresla zemlju - paralisala je ono što je ostalo od vlade i koštala njegovu stranku sledećih izbora. Policija Južne Koreje pojačala je bila mere bezbednosti u blizini suda uoči prve presude Jeolu.

Južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol privremeno pušten na slobodu Foto: AP, EPA/YONHAP, AP/Ahn Youngjoon, EPA/Yonhap Pool, AP/Ahn Youngjoon, EPA/YONHAP

Konvoj sa Junom stigao je u sud oko 00:50 časova, preneo je Jonhap. Specijalni tužioci zatražili su smrtnu kaznu, tereteći ga da je proglašenjem ratnog stanja predvodio pobunu.

Više od 100 njegovih pristalica okupilo se ispred suda, uzvikujući parole podrške i mašući zastavama Južne Koreje i SAD, dok je oko 80 njih održalo celonoćni skup tražeći njegovo oslobađanje.

Prvi neuspešni pokušaj hapšenja južnokorejskog predsednika Jun Suk Jeola Foto: AP, Yonhap News / Newscom / Profimedia, Jung Yeon-je / AFP / Profimedia, Philip FONG / AFP / Profimedia, Yao Qilin / Xinhua News / Profimedia, Jung Yeon-je / AFP / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Krajnje desničarske grupe, uključujući Uniju slobode, najavile su miting sa oko 4.300 učesnika u blizini sudskog kompleksa.

Istovremeno, građanske i progresivne organizacije, među njima i grupa "Candlelight Action", planirale su okupljanje oko 5.000 ljudi kod stanice Seočo, pozivajući na Junovu osudu.

Između pristalica i protivnika razmenjene su uvrede, ali nije bilo fizičkih sukoba zahvaljujući pojačanom policijskom prisustvu.

Policija je mobilisala oko 1.000 pripadnika i postavila autobuse kao barijere oko kompleksa, dok je sud zatvorio sve ulaze osim istočne kapije. Ulazak je bio dozvoljen samo unapred registrovanim vozilima i predstavnicima medija.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/BBC)

Ne propustitePlaneta11.000 KIMOVIH JURIŠNIKA RASPOREĐENO NA GRANICU SA UKRAJINOM: Čekaju naređenje za napad? Prekaljeni veterani se vraćaju u bitku, spremni da poginu za VOĐU!
Severna Koreja
PlanetaJUŽNOKOREJSKA OBAVEŠTAJNA AGENCIJA OTKRIVA: Evo ko bi mogao da nasledi severnokorejskog velikog vođu Kim Džong Una
Severna Koreja
PlanetaTRAMPA IZNERVIRALO ŠTO JUŽNA KOREJA JOŠ NIJE RATIFIKOVALA SPORAZUM Američki predsednik bio zadovoljan nakon posete Seulu, sada preti povećanjem carina
Donald Tramp Južna Koreja
PlanetaISTORIJSKI POTEZ JUŽNE KOREJE: Prva zemlja u svetu koja je usvojila ovaj zakon, prekretnica u svetu tehnologije!
Zastava Juzne Koreje sa mapom