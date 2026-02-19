Slušaj vest

Bivši britanski princ Endru, sada poznatiji kao Endru Mauntbaten Vindzor, koji je bio osmi u redu za britanski presto, uhapšen je danas na svoj 66. rođendan i nalazi se u policijskom pritvoru nakon racije u njegovoj novoj rezidenciji na imanju Sandringem.

Hapšenje bivšeg princa Endrua Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedi

Policija je saopštila da je bivši princ uhapšen pod sumnjom za zloupotrebu položaja u javnoj službi.

Detektivi su istraživali njegov rad kao trgovinskog izaslanika Velike Britanije, nakon što su mejlovi iz Epstajnovih fajlova sugerisali da je delio poverljive informacije sa svojim prijateljem seksualnim prestupnikom, uključujući izveštaje sa zvaničnih poseta i moguće investicione planove.

- Danas smo uhapsili muškarca u šezdesetim godinama iz Norfolka pod sumnjom za zloupotrebu položaja u javnoj službi - rekao je šef policije.

Foto: Bav Media / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Policija pretresa još dve adrese - u Norfolku - verovatno Vud Farm, gde je Endru trenutno u "egzilu" i u Berkširu - verovatno Rojal Lodž u Vindzoru, gde je živeo više od 20 godina do ovog meseca.

- Muškarac trenutno ostaje u policijskom pritvoru - dodao je portparol, ali policija nije želela da potvrdi gde je bivši princ sproveden.

Policija je navela da "podržava" istragu, ali nije otkrila da li se neka od njihovih stanica koristi za ispitivanje bivšeg princa.

- Nakon temeljne procene, otvorili smo istragu o ovoj optužbi za zloupotrebu položaja u javnoj službi. Važno je da zaštitimo integritet i objektivnost istrage dok radimo sa našim partnerima. Razumemo značajan javni interes za ovaj slučaj i pružićemo ažuriranja u odgovarajuće vreme - istakao je Oliver Rajt, zamenik policije.

Foto: HONS/U.S. Department of Justice

Bivši princ Endru uhapšen je na dan svog 66. rođendana, što dodatno privlači pažnju javnosti i medija, a istraga se i dalje razvija.

