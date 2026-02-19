Slušaj vest

Endru Mauntbaten Vindzor, odnosno bivši princ Endru, koji je danas uhapšen, nije prvi član kraljevske porodice koji se suočava s pravnim problemima, a potencijalni i sa sudskim postupkom.

Evo kratkog pregleda kada su članovi kraljevske porodice bili u problemu sa sudom:

Princeza Ana



Kraljevska princeza postala je prvi član sadašnje kraljevske porodice koji je osuđen za krivično delo kada je priznala krivicu po optužbi po Zakonu o opasnim psima, pisao je svojevremeno Gardijan.

Jedan od njenih pasa, trogodišnji engleski bul terijer po imenu Doti, ujeo je dvoje dece dok su šetala u Velikom parku Vindzor 1. aprila 2002.

Princeza je kažnjena sa 500 funti za napad, naloženo joj je da plati 250 funti naknade i 148 funti sudskih troškova. Sudija Penelope Hjut joj je poštedela psa.

Princeza Ana (ponovo)



Princeza Ana je takođe osuđena zbog prekoračenja brzine u svom "bentliju", nakon što je priznala da je vozila 150 km/h u zoni od 110 km/h u Glosterširu. Kažnjena je sa 400 funti, morala je da plati 30 funti sudskih troškova i dobila je pet kaznenih poena na vozačkoj dozvoli.

U pisanom svedočenju sudu u martu 2001, rekla je da je mislila da joj policijska kola koja su je pratila zapravo njeno obzebeđenje. Navela je da je bila na putu ka službenom događaju kada je upala u spor saobraćaju na A417 kod Brokvorhta.

Kralj Čarls I



Pre nekoliko stotina godina, Čarls I izveden je pred sud u Vestminster Holu 20. januara 1649, nakon završetka Engleskog građanskog rata.

Kralj se četiri puta pojavio pred sudijama, optužen za tiraniju i izdaju. Većina rasprava fokusirala se na njegovo osporavanje autoriteta suda i prava da ga procesuira.

Na kraju je osuđen na smrt 26. januara iste godine i pogubljen četiri dana kasnije ispred Banketing Hausu u Vajtholu, London.

Kralj Čarls I Foto: Profimedia

Marija, kraljica Škotske



Vek ranije je Marija, kraljica Škotske, bila umešana u Babingtonov zaverenički plan 1586. godine da ubije svoju rođaku, kraljicu Elizabetu I, i zauzme engleski presto.

Marija, kraljica Škotske Foto: Arhiva

Suočila se sa suđenjem za izdaju pred sudom od 36 plemića, gde je negirala sve optužbe, pozivajući sudije da "slušaju svoju savest i sete se da je pozornica celog sveta šira od kraljevstva Engleske".

Elizabeta I, kraljica Engleske Foto: akg-images / akg-images / Profimedia

Iako je tvrdila da joj je uskraćena mogućnost pregleda dokaza, da joj je uskraćen pristup pravnom zastupniku i da nikada nije bila engleski podanik, osuđena je i pogubljena.