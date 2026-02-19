rat samo što nije počeo!

Poljski premijer Donald Tuskapelovao je danas na Poljake da hitno napuste Iran i da ni u kom slučaju ne putuju u tu zemlju, jer je vrlo realno da će izbiti sukob.

- Ne želim nikoga da plašim, ali svi znamo o čemu govorim. Mogućnost da izbije sukob je vrlo realna. Za nekoliko ili nekoliko desetina sati evakuacija više neće dolaziti u obzir. Molim vas da to shvatite ozbiljno. Imamo od ranije iskustva da su neki nipodaštavali takve apele - kazao je Tusk u mestu Želonka.

U tom mestu u centralnoj Poljskoj Tusk je na vojnom poligonu zajedno sa vicepremijerom i ministrom odbrane Vladislavom Košnjak-Kamišom prisustvovao testovima novih besposadnih sistema oružja.