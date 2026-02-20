Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp pohvalio je na društvenim mrežama češkog ministra spoljnih poslova Petra Macinku za „verbalno prepucavanje“ sa bivšom državnom sekretarkom Hilari Klinton na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti.

Macinka je tokom debate branio Trampa i američku administraciju, kritikujući progresivce zbog „izmišljanja polova“ i tvrdeći da postoje samo muškarci i žene.

Hilari Klinton je odgovorila da je pitanje polova sporedno dok Rusija bombarduje Ukrajinu i istakla da Trampa zaista ne voli, ali zbog politike SAD u svetu.

Macinka je kritikovao Evropsku uniju zbog deficita demokratije, ali su njegove argumente demantovali šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski i drugi učesnici debate.

Macinka, član evroskeptične stranke Motoristi i pristalica Trampa i pokreta MAGA, rekao je da Zapad treba da prestane da krivi Trampa i da se vrati osnovnim vrednostima: porodici, religiji i nacionalnoj odgovornosti. Tramp je njegov nastup pohvalio, dok su češki građani društvene mreže ispunili mimovima i kritikama Macinkeovog nastupa.

(Kurir.rs/Beta)

