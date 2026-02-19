Potresno svedočenje devojke koja je imala odnose sa princom Endruom

Slušaj vest

Novi dokumenti iz takozvanih "fajlova Džefrija Epstajna", koji su poslednjih godina predmet sudskih postupaka i međunarodnih istraga, otkrivaju i novo svedočenje pod zakletvom. Žena koja je kao maloletnica boravila u krugu saradnika Džefrija Epstajna iznela je teške optužbe o seksualnoj eksploataciji i prinudi, navodeći da ju je Epstajn više puta terao na seksualne odnose sa britanskim princom Endruom.

Prema njenim rečima, bila je "se*sualni rob" Džefrija Epstajna. Ističe da je kao dete, kada je imala ni 15 godina terao na seksualne masaže, nakon čega je prisiljavao na seks, ali i primoravao da spava sa njegovim "moćnim prijateljima".

Kako je ispričala, njen prvi susret sa Princom Endruom dogodio se u Londonu, u kući koja je bila u vlasništvu Gislejn Maksvel. Tada joj je, kako tvrdi, rečeno da će upoznati princa i da mora da ispuni sve njegove želje. Navodi da su u kući bili samo Epstajn, Maksvel, princ i ona, dok su telohranitelji čekali napolju.

Maksvel je, prema njenom iskazu, pitala princa da pogodi koliko godina ima, on je odgovorio 17. Maksvel je takođe povezana sa jednom od devojaka koja je posećivala Epstajnovo ostrvo, a njena privatna prepiska bila je uznemirujuća i bizarna.

Nakon večere i izlaska u klub, vratili su se u kuću, gde je Epstajn fotografisao nju i princa. Ta fotografija kasnije je postala javna i izazvala međunarodnu pažnju.

Tvrdi da je iste večeri, sa 17 godina, ostavljena sama s princom i da su imali seksualni odnos. Sutradan joj je Epstajn rekao da je "dobro obavila posao", a za ćutanje joj je, kako navodi, isplaćeno oko 15.000 dolara.

Prostorija za masažu - zastrašujuća tamnica Drugi susret, prema njenom svedočenju, dogodio se u proleće 2001. godine u Epstajnovoj kući u Njujorku.

Tvrdi da su Epstajn i Maksvel zbijali šale na račun princa, nazivajući ga "Rendi Endi". Navodi da joj je rečeno da ode sa njim u prostoriju za masažu, koju je opisala kao "zastrašujuću tamnicu", i da je tamo ponovo došlo do seksualnog odnosa. Za taj susret, kako tvrdi, plaćeno joj je 400 dolara.

Treći put, prema njenim navodima, odnos se dogodio na Epstajnovom privatnom ostrvu na Američkim Devičanskim Ostrvima, tokom orgije u kojoj je učestvovalo više mladih devojaka. Navodi da su neke od njih delovale kao maloletne i da nisu govorile engleski jezik.

Navela je i da je videla mnogo devojka "evropskog izgleda". Podsetimo, da je Epstajn u jednom od svojih dokumenata pominjao i Srpkinje, kao devojke koje su "jeftine i obučene kao prostitutke".

"Nabavljao devojek iz istočne Ervope"

Izražava uverenje da ih je obezbedio francuski agent za modele Žan-Luk Brunel.

"Epstajn, Endru, otprilike osam drugih mladih devojaka i ja smo imali seks zajedno. Ostale devojke su izgledale i delovale kao da imaju manje od 18 godina i nisu baš govorile engleski. Epstajn se smejao činjenici da nisu mogle baš da komuniciraju, govoreći da su one devojke sa kojima se "najlakše" slaže. Moja pretpostavka je bila da je Žan-Luk Brunel nabavio devojke iz Istočne Evrope (jer je nabavljao mnogo mladih stranih devojaka za Epstajna). Bile su mlade i evropskog izgleda i zvuka. Osećala sam se odvratno", rekla je ona u svom svedočenju.

Podsetimo, bivši britanski princ Endru, koga je britanska policija danas lišila slobode, debelo je povezan sa seksualnim optužbama vezanim za Džefrija Epstajna. Više o tome pročitajte OVDE.

Endru Mauntbaten-Vindzor, poznat donedavno kao princ Endru, uhapšen je danas u svom domu u Sendringemu tokom policijske racije, nakon otkrića o njegovoj vezi sa pokojnim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

U saopštenju od danas, policija Temza Veli je navela da je pokrenula istragu zbog dela „nepravilnosti u javnoj službi“.

Prve slike hapšenja Princa Endrua pogledajte na ovom linku.

Ko je Džefri Epstajn

Džefri Edvard Epstajn (1953- 2019) bio je američki finansijer i seksualni prestupnik nad decom. Karijeru je započeo kao nastavnik, a nakon što je otpušten iz škole 1976. ušao je u bankarski i finansijski sektor, posle čega je osnovao sopstvenu firmu.

Negovao je elitni društveni krug ljudi i stupio u kontakt sa mnogim ženama i devojčicama koje su on i njegovi saradnici seksualno zlostavljali.

Rođen je 20. januara 1953. u jevrejskoj porodici u Bruklinu. Majka mu je radila kao školska pomoćnica i bila je domaćica, a otac kao baštovan i domar. Ima mlađeg brata po imenu Mark. Komšije su mu majku opisale kao „divnu majku i domaćicu”, a njegove roditelje zajedno kao tihe i skromne.

Epstajnovo ime postalo je globalno poznato zbog opsežnih istraga o trgovini ljudima i seksualnom zlostavljanju, kao i zbog njegovih veza sa uticajnim ličnostima iz sveta politike, biznisa i društvene elite.

Nakon hapšenja 2019. godine i smrti u zatvoru, slučaj je ostao predmet javnih rasprava, pravnih postupaka i medijskih istraživanja. Danas se često navodi kao primer zloupotrebe moći i problema nejednakosti pred zakonom.

Podsetimo, bivši britanski princ Endru, sada poznatiji kao Endru Mauntbaten Vindzor, koji je bio osmi u redu za britanski presto, uhapšen je danas na svoj 66. rođendan i nalazi se u policijskom pritvoru nakon racije u njegovoj novoj rezidenciji na imanju Sandringem.

Policija je saopštila da je bivši princ uhapšen pod sumnjom za zloupotrebu položaja u javnoj službi.

Detektivi su istraživali njegov rad kao trgovinskog izaslanika Velike Britanije, nakon što su mejlovi iz Epstajnovih fajlova sugerisali da je delio poverljive informacije sa svojim prijateljem seksualnim prestupnikom, uključujući izveštaje sa zvaničnih poseta i moguće investicione planove, a više o tome pročitajte OVDE.

