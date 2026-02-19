Slušaj vest

Ljubavni život bivšeg princa Endruabio je prilično medijski praćen, naročito nakon razvoda od Sare Ferguson 1996. godine. Nakon braka, u kojem su dobili dve ćerke, princeze Evgeniju (29) i Beatris (31), Endru je bio u vezi sa brojnim ženama, među kojima je i bivši model HrvaticaMonika Jakišić (41).

Endru je Moniku upoznao na zabavi u Londonu preko zajedničkih prijatelja, odmah su "kliknuli" i nastavili da se viđaju, piše 24sata.hr. Paparaci su ih nekoliko puta snimili zajedno na večerama, gde je on njoj ljubio ruku i ponašao se džentlmenski, a izlasci su se završavali poljupcem.

Monika je jednom prilikom na Tviteru objavila fotografiju dijamantnog prstena sa računom od 4.000 dolara, što je izazvalo šuškanje o mogućoj veridbi.

Bakingemska palata je brzo demantovala bilo kakve tvrdnje da su se verili. Strani mediji su naveli da je Endrua porodica primorala da izjavi kako nema ništa s Monikom.

Monika Jakišić je rođena u Osijeku, a 1991. se preselila u London sa porodicom, gde je radila kao manekenka. Njenu karijeru su zastupale agencije koje su radile i sa Kejt Mos. Sama sebe je u medijima nazvala "hrvatskom senzacijom".

Pre veze sa princem, Monika je navodno bila u vezi sa glumcem Džordžem Klunijem, a postoje i fotografije koje pokazuju njihov poljubac.

Porodica Jakišić je 2007. kupila kuću u Osijeku vrednu 7,6 miliona kuna (oko milion evra), a Monikin brat, Marin, se bogatio preko noći kupovinom zemljišta na kojem je sagrađen stadion.